Pedallar Avrupa Hareketlilik Haftası için çevrildi

Yaya ve bisikletli ulaşıma teşvik etmek ve bu alanda farkındalık oluşturmak için her yıl 16-22 Eylül'de kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası'nın bu yılki sloganı "Şehrini Kucakla" oldu. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonunun desteği ile düzenlenen Avrupa Hareketlilik Haftası 18 Eylül'de "Otomobilsiz Pazar Günü" etkinliği ile devam etti. Hafta dolayısıyla yapılan etkinlikler, Türkiye Belediyeler Birliğinin (TBB) koordinasyonunda, Dışişleri Bakanlığı ve Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonunun desteğiyle gerçekleştiriliyor.





İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE DİKKAT ÇEKTİLER



Kızılay Meydanı'nda bir araya gelen ve aralarında Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Faruk Kaymakcı, AB Türkiye Delegasyon Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro'nın da bulunduğu çok sayıda bisikletsever, Bahçelievler 7. Cadde'ye kadar pedal bastı.

AB Türkiye Delegasyonu binasından Kızılay'a kadar yüzde 100 elektrikli otobüs ile gelen Meyer-Landrut, iklim değişikliğinin tüm insanlığın hayatını etkilediğine değinerek, kentsel ulaşımın enerji tüketiminin yüzde 25'ini oluşturduğunu söyledi. Meyer-Landrut, "Alışkanlıklarımızı değiştirmeli, toplu taşımaya, bisiklete daha fazla yönlenmeliyiz. O yüzden bugün diyoruz ki yürüyelim, bisiklete binelim, alışkanlıklarımız değiştirelim" dedi.





ŞEHİRLERİMİZ BİSİKLET DOSTU ŞEHİRLERE DE DÖNÜŞECEK



Bahçelievler 7. Cadde'de son bulan parkurun ardından konuşan Faruk Kaymakcı, etkinliğe bisikletsever kimliğiyle katıldığını belirterek, "Avrupa Hareketlilik Haftası'na bütün şehirlerimiz katılıyor. Biliyorum ki bisikletseverlerin işi kolay değil. Umuyorum şehirlerimiz bisiklet dostu şehirlere de dönüşecektir" değerlendirmesini yaptı. Kaymakcı, kentsel ulaşımda bisiklet kullanımının çok önemli olduğunda dikkati çekerek, "Sağlık için, daha sürdürülebilir bir yaşam için karbon emisyonlarının azaltılması önemli. Daha hareketli ve daha sürdürülebilir bir yaşam için bisikletli bir yaşamı teşvik ediyoruz." ifadelerini kullandı.



Bisiklet kullanımını hayatımızın bir parçası haline getirmemiz gerektiğini dile getiren Kaymakcı, "Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş sonrası artan enerji fiyatları, iklim değişikliğinden dolayı yaşadığımız felaketler ve kentlerdeki trafik sorunlarının hepsini yan yana koyduğumuz zaman hareketliliğin, bisikletin ve yürüyüşün çok önemli olduğunu görüyoruz" şeklinde konuştu.

Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Magro da etkinliğe katılmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, bisiklet sürücülerine saygı gösterilmesi gerektiğini söyledi.