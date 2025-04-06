Pehlivanlı’dan Özgür Özel’e sert tepki! “Cunta arıyorsan mazine bak!”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yıllardır milletin güçlü desteğiyle iktidarda olduğunu hatırlatan Pehlivanlı, "Vesayet odaklarını yıkan, milletin önüne örülen tüm engelleri bir bir aşan liderimiz, bu ülkenin geleceğine yön veren güçlü bir iradenin adıdır" ifadelerini kullandı.

Pehlivanlı açıklamasında, "Milletin değerlerine yabancı olanlar, milletin teveccühünü hiçbir zaman kazanamamış; sadece eleştirmekle, hakaretle, çarpıtmakla meşgul olmuşlardır" diyerek muhalefete yüklendi. Özel'in açıklamalarını "siyasi ahlaktan nasibini almamış bir hadsizlik" olarak nitelendiren Pehlivanlı, "Kendi geçmişi darbelerle, vesayetle, muhtıralarla dolu olanlar, önce aynaya bakmalı. Bu millet sizi de, karanlık sayfalarınızı da unutmadı" dedi. Türkiye Yüzyılı vurgusu yapan Pehlivanlı, "Cumhurbaşkanımız milletin iradesidir. Kimse iftirayla bu iradeyi ve itibarı lekeleyemez. Türkiye'yi kirli senaryolarla tökezletmek isteyenler bilsin ki bu yürüyüş durmaz" ifadeleriyle sözlerini tamamladı.