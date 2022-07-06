Peker suç örgütü davasında tahliyelere itiraz





"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK MARKALARINDAN BİRİ YAĞMALANDI"

Sanıkların tutukluyken bile şahitleri etkilemeye çalıştığı, tutuksuz olduklarında şahitler üzerinde ağır bir baskı kuracakları belirtilen dilekçede, "11 ay gibi kısa bir sürede salıverilmeleri, toplum nezdinde suçların cezasız kalacağı algısını oluşturmaktadır. Türkiye'nin en büyük markalarından biri yağmalanmış, ancak sanıklar 11 ay sonra tahliye edilmişlerdir." denildi. Sanıkların örgütün korkutucu gücünü kullanarak şirketleri yağmaladığının altı çizilen dilekçede, yağmanın Peker suç örgütü tarafından yapıldığı ve tüm varlıkların örgüte aktarıldığı da anlatıldı.



MAHKEMEYE "TUTUKLANSINLAR" TALEBİ

Dilekçede sanıkların tutukluluk hallerinin devamına yetecek tüm unsurların bulunduğu belirtilerek, tutuksuz yargılanmaları kararına itiraz edildi. Sanıkların tutukluluk halinin devam edilmesi istenen dilekçede, mahkemenin bu durumu kabul etmemesi halinde 'konutu terk etmemek' şeklinde adli kontrol kararı verilmesi talep edildi. Şimdi mahkemenin bu talep doğrultusunda vereceği karar merak konusu.