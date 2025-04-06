Pendik’te meydana gelen feci kazada hayatını kaybedenler Düzce’de toprağa verildi

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Pendik mevkisi Kurnaköy Gişeleri'nde geçirdikleri kazada yaşamını yitiren Ayşen Yıldız Tanberk (73), Sadi Tanberk (77) ve Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde coğrafya öğretmeni Özgür Yıldız'ın (67) cenazeleri evlerinin önüne getirilerek helallik alındı. Konuralp Merkez Camisi'nde İl Müftüsü Osman Aydın'ın kıldırdığı namazın ardından cenazeler, buradaki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine, çiftin yakınlarının yanı sıra Düzce Valisi Selçuk Aslan, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, AK Parti Düzce Milletvekili ve MKYK Üyesi Ayşe Keşir, AK Parti İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın ve vatandaşlar katıldı.

Vahide Kalyoncu (63) idaresindeki 67 SF 722 plakalı otomobil dün, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Pendik mevkisi Kurnaköy Gişeleri'nde bekleyen bir tıra çarpmış, kazada sürücü ile araçta bulunan Ayşen Yıldız Tanberk, Sadi Tanberk ve Özgür Yıldız hayatını kaybetmişti.