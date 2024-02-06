Pelerinsiz kahramanlar

Türkiye'yi yasa boğan depremin üzerinden bir yıl geçti ancak acılar hala taze. Deprem bölgesinde haftalarca gece-gündüz demeden çalışan ve onlarca can kurtaran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, bölgede yaşadıkları olayları ve tanık oldukları mucizeleri gözyaşları içinde anlattı. Kocaeli İtfaiyesi'nde 20 yıldır görev yapan ve deprem sonrası bölgeye giden kurtarma ekipleri arasında bulunan Elçin Güçlü, depremin 7. gününde enkaz altından kurtardıkları Hamza bebeğin hikayesini anlattı: "Hatay'a ilk ulaşan ekipler arasında yer aldım. 7 ya da 8. gündü. Bir enkazda çalışırken bir bebek sesi aldık. Acaba bebek sesi mi yoksa kedi sesi mi emin olamadık. Daha sonra ise çalışmalarımıza yoğunluk verince bebek sesi olduğunu anladık. Akrabaları enkazda 7 aylık bir bebeğin olduğunu söyledi bize ve yardım istedi. 4. saatin sonunda Hamza bebeğe ulaştık. Yanına gittiğimizde bize inleme sesi verdi. Bu bir mucizeydi. Daha sonra ise 8. ve 9. günlerde de kurtarmalar gerçekleştirdik. Ama o bebek, Hamza bizi çok etkiledi. Benim de 5 alık bir bebeğim vardı. O yüzden çok duygulanmıştım."İtfaiyede 26 yıldır görev yapan Serdar Bayar "99 depreminde de çalışmıştım. O zaman yeni girmiştim işe. 1 yıllık itfaiyeciydim. Yani buradakine benzer manzaralar vardı. Biz gittiğimizde elektrikler kesik, yollar kapalı, her yerde enkaz vardı. Hatay'da yaklaşık 83 kişiyi enkazdan çıkardık" dedi.