Pençe Kilit şehidi Yusuf Ataş’ın babası: Videoyu dün izledim, hayır işleri yapmayı severdi

Polis memuru baba Necat Ata, şehit oğlunun arkadaşlarına "Ölmesi halinde lösemili bir kız çocuğunun bütün masraflarını hayatı boyunca karşılamaları" yönünde kayda aldığı vasiyetini hatırlatarak, bu kaydı oğlunun şehit olduğunu öğrendikten sonra izlediğini söyledi.

Pençe-Kilit Harekatı şehidi Yusuf Ataş'ın vasiyeti yürekleri dağladı

Oğlunun şehadet haberini aldığı ilk anda yüreğinde büyük bir acı hissettiğini ancak sonrasında vatan uğruna şehit olduğunu düşünerek yüreğindeki acının hafiflediğini belirten Ataş, kendisinin de mesleği gereği her zaman vatan için şehit olmaya hazır olduğunu ifade etti.

Vatanını çok seven oğlunun polis olmasını istediğini ancak onun "Yok baba, ben asker olacağım." dediğini dile getiren Ataş, "Birkaç arkadaşımın çocuklarıyla karar vermişlerdi, gittiler, asker oldular. Allah hepsinin canına sağlık versin, benim oğlum şehit oldu. Balıkesir'de okudular, oradan kura sonucu Kırıkkale'ye gitti. Oradan da geçici birliği Çukurca'ya gitti, Irak'ta şehadet şerbetini içti." dedi.