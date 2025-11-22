Pendik’te teknede halat kazası! Feci şekilde hayatını kaybetti!

Acı olay, 16 Kasım günü Pendik Marina'da meydana geldi. İddiaya göre, M.T. ve beraberindeki iki arkadaşı tekneyle denize açılmak istedi. Bu esnada tekneyi iskeleye bağlayan halat henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı koptu. Hareket halindeki teknenin aniden durmasıyla birlikte M.T., bir anda dengesini kaybederek denize düştü.