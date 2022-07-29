Pendik Marmaray Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Marmaray Pendik İstasyonu’na Nasıl Gidilir, Kaç Dakikada Bir Geçiyor?

Pendik Marmaray durağı nerede sorusu en merak edilen ve araştırılan duraklar arasında bulunuyor. Çünkü ulaşımda en aktif olan duraklar arasında Pendik Marmaray durağı da yer alıyor. Marmaray Pendik istasyonu nerede, nasıl gidilir konusuna ek olarak çevredeki yerlere uzaklıkta önemli bir konu. Sabiha Gökçen arası kaç dakika soruları bu bakımdan önem taşıyor. Yol tarifi ile Marmaray Pendik İstasyonu'na nasıl gidilir, Kaç dakikada bir geçiyor sorularının yanıtlarını yazımızdan okuyabilirsiniz.

Marmaray Pendik İstasyonu Nerede?

Marmaray Pendik İstasyonu, Kaynarca ve Yunus istasyonları arasında yer alıyor. Bu durak Marmaray Durakları içerisinde Gebze'den sonraki 12. duraktır. Halkalı'dan sonra da 32. duraktır. Pendik Marmaray durağına gidebilmek için şu ulaşım şekillerinden yararlanabilirsiniz:

Otobüs ile 132K, 132P, 16A, 16D araçlarını tercih edebilirsiniz.

Tren ile ulaşacaksanız Marmaray (Ataköy Pendik), Marmaray (Halkalı-Gebze) kullanılabilir.

Metro ile M4 kullanabilirsiniz.

Minibüs C-310, C-50 ve C-88 kullanılabilir.

Bu ulaşım araçları ile kolaylıkla istasyona ulaşabilirsiniz.

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Yol Tarifi İle Marmaray Pendik İstasyonu'na Nasıl Gidilir, Kaç Dakikada Bir Geçiyor?

Pendik Marmaray durağı ile Sabiha Gökçen Havalimanı arasında 9 kilometrelik bir yol bulunuyor. Bu güzergah da 13 dakikada metro ile ulaşım sağlanabiliyor. En yakın dolmuş ve minibüs durağına 3 dakika yürüme mesafesinde bulunuyor. Pendik YHT istasyonu da Pendik Marmaray İstasyonuna en yakın olan konumdur.