Pendik sahilinde iki şüpheli ölüm

İstanbul Pendik'te önceki gece yaklaşık 100 metre mesafede iki şüpheli ölüm yaşandı. İlk olay marinaya yakın noktada gerçekleşti. Çevredekiler, kayalıklarda birinin hareketsiz yattığını görünce polisi aradı. Ekipler, Okan Aktaş'ın (24) hayatını kaybettiğini belirledi. Çok sayıda kaydı bulunan Aktaş'ın gözaltına alınan arkadaşı Salih G.K., Gebze'den motosikletle geldiklerini, birlikte alkol ve uyuşturucu kullandıklarını, biraz yürüdükten sonra arkadaşının yanında olmadığını fark ettiğini, düştüğünü sonradan öğrendiğini iddia etti. İkinci olayda ise Sahil Bulvarı'nda polis ekibi, cep otoparkında çalışır haldeki otomobilin sürücüsüne GBT sorgusu yapmak isterken sağ ön koltuktaki Onur Gündoğdu'nun (36) hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Hırsızlık, uyuşturucu madde gibi suçlardan çok sayıda kaydı çıkan ve cezaevinden izinli ayrılan Gündoğdu'nun aracında bir miktar uyuşturucu maddeye de rastlandı. Her iki cenaze de otopsi için Adli Tıp'a gönderildi.