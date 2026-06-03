Pendik’te 5 katlı binada çatı izolasyonu sırasında korkutan yangın çıktı!

Yangın saat 14.30 sıralarında Alt Kaynarca Mahallesi Asmalı sokak'ta bulunan 5 katlı binanın çatısında çıktı. İddiaya göre çatıda izolasyon yapıldığı sırada başlayan yangın kısa sürede büyüyerek çatının tamamını sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
1 SAATLİK ÇALIŞMANIN ARDINDAN SÖNDÜRÜLDÜ
Polis ekipleri yangın nedeniyle sokakta güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucunda söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında binanın çatısında hasar meydana geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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