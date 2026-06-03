Haberler Yaşam Haberleri Pendik’te 5 katlı binada çatı izolasyonu sırasında korkutan yangın çıktı!
Giriş Tarihi: 3.06.2026 16:02

Pendik’te 5 katlı binada çatı izolasyonu sırasında korkutan yangın çıktı!

Pendik'te 5 katlı binanın çatısında izolasyon çalışması sırasında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla söndürürken, binanın çatısında hasar meydana geldi.

DHA Yaşam
Pendik’te 5 katlı binada çatı izolasyonu sırasında korkutan yangın çıktı!
  • ABONE OL

Yangın saat 14.30 sıralarında Alt Kaynarca Mahallesi Asmalı sokak'ta bulunan 5 katlı binanın çatısında çıktı. İddiaya göre çatıda izolasyon yapıldığı sırada başlayan yangın kısa sürede büyüyerek çatının tamamını sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

1 SAATLİK ÇALIŞMANIN ARDINDAN SÖNDÜRÜLDÜ

Polis ekipleri yangın nedeniyle sokakta güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucunda söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında binanın çatısında hasar meydana geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Pendik'te bir binanın çatısında yangın çıktı! O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

Google Haberler'de tüm geliþmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ý takip edin.
Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#KAĞITHANE

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Pendik’te 5 katlı binada çatı izolasyonu sırasında korkutan yangın çıktı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA