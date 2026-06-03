Pendik’te 5 katlı binada çatı izolasyonu sırasında korkutan yangın çıktı!

1 SAATLİK ÇALIŞMANIN ARDINDAN SÖNDÜRÜLDÜ

Polis ekipleri yangın nedeniyle sokakta güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucunda söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında binanın çatısında hasar meydana geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör