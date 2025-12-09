Pendik'te bi sürücü ortalığı birbirine kattı: Aynı araca 2 kez çarptı! O anlar kamerada

O ANLAR KAMERADA

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde ise, kısa bir süre sonra sürücü yeniden geri geri gelerek aynı araca bir kez daha çarptı. Olayın etkisiyle birçok site sakinin kapıya indiği ve sürücüyü araçtan indirerek müdahale etmeye çalıştıkları o anlar ise saniye saniye kameralara yansıdı.

Direksiyon hakimiyetini kaybedip ortalığı birbirine katan sürücüyü böyle darp ettiler | Video