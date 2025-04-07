Pendik’te hızla gelen araç TIR’a arkadan çarptı: 1 kişi öldü

İstanbul Pendik Kuzey Marmara Otoyolu Mecidiye Gişelerinde gişelerden geçmekte olan TIR'a arkadan hızla çarpan hafif ticari aracın sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Hafif ticari aracın hız kadranı 130 kilometrede takılı kaldığı görüldü. Öte yandan Pendik Kuzey Marmara Otoyolu Kurnaköy gişelerinde Cumartesi Günü meydana gelen benzer kazada da tatilden dönen 4 kişi hayatını kaybetmişti. Kaza, 08.00 sıralarında İstanbul Pendik Kuzey Marmara Otoyolu Mecidiye gişeleri çıkışında meydana geldi. Cihat Duman'ın kullandığı 34 HMN 436 plakalı hafif ticari araç, gişelerde geçmekte olan TIR'a arkadan çarptı.

SÜRÜCÜ HAYATI I KAYBETTİ

Çarpmanın etkisiyle araç, TIR'ın altına girdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde sürücü Cihat Duman'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Sıkıştığı yerden çıkarılan Duman'ın cenazesi morga kaldırıldı.

HIZ KADRANI 130 KİLOMETREDE TAKILI KALDI

Jandarma ekipleri bölgede yeni bir kaza yaşanmaması için önlem aldı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından kazaya karışan araçlar olay yerinden kaldırıldı. Hurdaya dönen hafif ticari aracın hız kadranının 130 kilometrede takılı kaldığı görüldü. Hız kadranının durumu kazanın sebebini ortaya koyar gibiydi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.

CUMARTESİ GÜNÜ YAŞANAN KAZADA 4 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Öte yandan Mecidiye gişelerinin yaklaşık 3 kilometre gerisinde bulunan Kuzey Marmara Otoyolu Kurnaköy gişelerinde 5 Nisan Cumartesi Günü yaşanan kazada tatilden dönen ve memleketlerine giden Vahide Kalyoncu, Ayşen Yıldız Tanberk, Sadi Tanberk ve Özgür Yıldız hayatını kaybetmişti. O kazada da otomobil, gişelerden geçmekte olan TIR'a hızla arkadan çarpmıştı. Kazada ölenlerin cenazeleri Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından Zonguldak ve Düzce'ye gönderilmişti.