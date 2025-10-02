Pendik'te kaçak silah operasyonu: Çok sayıda malzeme ele geçirildi!

SİLAH YAPIMINDA KULLANILAN MAKİNELER ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından 30 Eylül'de adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyon ile K.O. (53) ve M.O. (28) isimli iki şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda 24 ruhsatsız tabanca, 87 fişek, 41 şarjör, silah yapımında kullanılan makineler ve çok sayıda tabanca malzemesi ele geçirildi.