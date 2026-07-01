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Giriş Tarihi: 1.07.2026 16:21

Pendik’te yangın paniği: Binanın çatısı alevlere teslim oldu! 1 yaralı

Pendik'te 5 katlı binanın çatısında izolasyon çalışması sırasında çıkan yangın, kısa sürede tüm çatı katını sardı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangında, çatıda çalışan 1 işçi hafif yaralandı. Kullanılamaz hale gelen çatı katı dron ile havadan görüntülendi.

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Yangın, saat 15.00 sıralarında Orhangazi Mahallesi Alize Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın çatısında çıktı. İddiaya göre, çatıda yapılan izolasyon çalışması sırasında çıkan yangın kısa sürede büyüyerek tüm çatı katını sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Pendik’te 5 katlı binanın çatısında yangın: Ekiplerin müdahalesi sürüyor! | Video

Polis ekipleri sokağı trafiğe kapatarak çevrede güvenlik önlemi alırken, binada bulunanlar tedbir amacıyla tahliye edildi. İtfaiye ekipleri, merdivenli araçlarla müdahale ettikleri yangını yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından söndürdü. Yangında binanın çatısı ile beşinci katında hasar oluştu.

1 İŞÇİ YARALANDI

Çatıda çalışan işçilerden birinin hafif yaralandığı, ambulansta ayakta tedavi edildiği öğrenildi. Kullanılamaz hale gelen çatı katının son durumu dronla havadan görüntülenirken, polis ekipleri yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.

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Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör

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Pendik’te yangın paniği: Binanın çatısı alevlere teslim oldu! 1 yaralı
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