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Giriş Tarihi: 15.1.2024 05:44

Pendik'teki perde dükkanında yangın

Pendik'te perde imalatı yapan iş yerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

DHA
Pendik’teki perde dükkanında yangın

Yangın, saat 04.30 sıralarında Güzelyalı Mahallesi, İstiklal Caddesi üzerinde bulunan 3 katli binanın giriş katındaki perde imalatı yapan iş yerinde çıktı. Belirlenemeyen nedenle başlayan alevler, kısa sürede iş yerini sardı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangında ölen ya da yaralananın olmazken, iş yerinde hasar meydana geldi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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Pendik'teki perde dükkanında yangın
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