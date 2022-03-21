Peygamber Efendimiz’in Kabri Nerede, Hangi Şehirde Ve Mescidin İçindedir?

Peygamber efendimizin hayatı sıklıkla merak ediliyor. Yaşamıyla tüm Müslümanlara örnek olan peygamber efendimizin kabri hakkında merak edilenleri yazımızın devamında bulabilirsiniz.

Hz. Muhammed'in Kabri Nerede?

Peygamber efendimizin kabri, Medine'de yer alıyor. İslam dünyasının kutsal şehirlerinden biri olan Medine'nin içerisinde Yeşil Türbe bulunuyor. Yeşil Türbe'nin altında Hz. Muhammed'in kabri yer alıyor. Bu türbenin önünde altın parmaklıklar bulunuyor. Parmaklıklı bölüme ise "Şebeke-i Saadet" deniliyor. Bu bölüme sadece hizmetleri gerçekleştiren kişiler girebiliyor.

Bunların yanı sıra Peygamber efendimizin kabrine "ravza-i mutahhara" deniliyor. Aynı zamanda kabrin yer aldığı bölüm "Riyazul Cenne" olarak biliniyor. Riyazul Cenne kelime anlamıyla cennet bahçeleri anlamına geliyor.

Hz. Muhammed'in Kabri Hangi Mescidin İçerisinde?

Peygamber efendimizin kabri Mescid-i Nebevi'nin içerisinde yer alıyor. Aynı zamanda bu mescidin içerisinde Hz. Ebubekir ve Hz. Ömer'in kabirleri de bulunuyor. Mescid-i Nebevi, Mekke'de yer alan Mescid-i Haram'dan sonra İslam dünyasının en kutsal kabul edilen yerlerinden biri olarak da biliniyor.

Hz. Muhammed'in Kabri Ziyarete Açık mı?

Peygamber efendimizin kabri elbette ziyarete açık ve rahatlıkla gidip ziyaret edebilirsiniz fakat parmaklıkların ardına geçilmiyor. Kabrin içine sadece kabrin özel hizmetleri yapan görevliler girebiliyor. Kabri ziyaret edenler ise Hz. Muhammed'in kabri karşısında durarak salat-u selam okuyabiliyor.