PFDK’ya sevk edilen futbolcu Kaan Mert Vardar savcılığa suç duyurusunda bulundu

Galata Spor Kulübü forması giyen ve bahis soruşturmasında da adı geçen kaleci Kaan Mert Vardar, PFDK'ya sevk edilerek TFF tarafından 45 günlük hak mahrumiyeti cezası aldı. Savcılığa gelerek hakkındaki iddialara ilişkin suç duyurusunda bulunan Vardar ifadesinde, bahis hesabını kendisinin açmadığını, hesabın Alanyaspor altyapısında oynarken oda arkadaşı Mansur D. tarafından bilgileri kullanılarak açıldığını öne sürdü.

"HESAPTAN HABERİM YOKTU"

Savcılıkta verdiği ifadede Vardar, 18 Nisan 2024 tarihinde kendi adına bahis hesabı açıldığını sonradan öğrendiğini belirterek, "Olay tarihinde ben Alanyaspor altyapısında oynuyordum. Oda arkadaşım olan futbolcu Mansur Aykut D. benim adıma haberim olmadan hesap açmış. Bir bahis oynamış ve oynadığı gün kendi IBAN numarasını vermiş ancak sistem işleyişi gereği hesap sahibi ile IBAN'ın sahibi aynı kişi olması gerektiğinden para Aykut'un hesabına yatmamış. Bunun üzerine, Aykut bana mesaj attı, ben o anda öğrendim. Ancak adıma hesap açtığını öğrenince kapatmasını söyledim. Aykut da kapattı. Başka bir tarihte herhangi bir bahis oynanmadı. O tarihte ben bunu öğrendiğimde suç olduğunu bilmediğim için herhangi bir şikayette bulunmadım çünkü Aykut hesabı kapattığını söyledi." dedi.

BAHİS HESABI AÇAN ARKADAŞINDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

TFF'den gelen cezanın ardından harekete geçen Kaan Mert Vardar, adına bahis hesabı açan ve kimlik bilgilerini kullanan Mansur Aykut Demirci hakkında savcılığa şikâyette bulundu.