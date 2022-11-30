Photoshop Katman Nasıl Kilitlenir ve Açılır? Adobe Photoshop Katman Kilidi Açma ve Layer Kilitleme Kısayolu

Photoshop katman nasıl kilitlenir ve açılır seçeneği uygun katmanların sabitlenmesini sağlar ya da sabitlenme işlemini sonlandırır. Photoshop yaparken üst üste gelen katmanları, Photoshop katman kilitleme kısayolu ile sabitleyebiliriz. Yine Photoshop layer kilitleme kısayolu da aynı işlemi sağlayacaktır. Bu işlemin gerçekleşmesi için katman nasıl kitlenir yollarını bilmek gerekir. Daha sonra Photoshop katman kilidi açma işlemi için tarama yapılır. Bir şeyi kilitlemeden açmak mümkün değildir. O halde Adobe Photoshop katman nasıl açılır konusu, kilitleme işlemi öğrenildikten sonra ele alınır.

Photoshop Katman Nasıl Kilitlenir ve Açılır?

Adobe Photoshop programı üzerinden yapılan birçok işlem vardır. Konu başlığından da anlaşılacağı üzere katmanların kilitlenmesi ya da açılması da bu programda yapılan bir işlemdir. Bir resim üzerindeki herhangi bir şeyin kilitlenmesi demek alt alta gelen katmanların kilitlenmesi demektir. Bir resmi ayrıştırdığımız takdirde onu farklı katmanlar üzerine koyarak Photoshop yapmaya çalışırız. İşte tam da bu noktada resmin altında çokça katman olur. Eğer katmanlar uyumluysa bunu sabitlememiz gerekir yani kilitleme işlemi yapmak gerekir. Eğer değişiklik yapılacaksa da kilidin açılması gerekir. Photoshop için gerekli olan bu konuya değinilecektir.

Adobe Photoshop Katman Kilidi Açma ve Kapatma

Adobe Photoshop üzerinden bir katman ya da birden fazla katman kısmi olarak da kilitlenebilir. Kısmi kilitleme işlemi, katman kitlendikten sonra kilit resminin çıkması ve ona tıklayınca gerçekleşir. Eğer katman grupları kitlenmesi gerekiyorsa katmanlar panelinde tümünü kilitle seçeneğine tıklanır. Katman kilidinin açılması için katmana sağ tıklamak gerek. Sağa tıkladıktan sonra flatten ımage tıklanır ve kilit açılır. Diğer bir yol ise Photoshop dosyası açılır. Katmanlar panelinden kilidi açılmak istenen katman seçilir. Katmandaki kilit simgesine tıklanır ve katmanın kilidi açılır. Bahsedilen bu kilit açma yöntemleri sadece bir katman için geçerlidir.

Photoshop Layer Kilitleme ve Açma Kısayolu

Photoshop yaparken kullanılan kısayollar yapılan işlemi kolaylaştıran türdendir. Photoshop layer kilitleme ve açma kısayolu da katmanları kolay bir şekilde kilitlenmesini ve açılmasını sağlar. Bu noktada da kısayollar devreye girer. İstenilen katmanın ya da katmanların kilit işlemi için ters eğik çizgi (/) kısayolu kullanılır. Aynı zamanda ters eğik çizgi (/) kilidin açılması içinde kullanılan kısayoldur.