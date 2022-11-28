Haberler Yaşam Haberleri Photoshop Klavye Kısayolları - Varsayılan Adobe Photoshop Kısayol Komutları Neler, Nasıl Değiştirilir?
Giriş Tarihi: 28.11.2022 14:34 Son Güncelleme: 28.11.2022 14:34

Photoshop Klavye Kısayolları - Varsayılan Adobe Photoshop Kısayol Komutları Neler, Nasıl Değiştirilir?

Photoshop kullanan kişiler işlemlerini daha kolay halledebilmek için photoshop klavye kısayolları nelerdir merak ediyorlar. İster profesyonel olarak isterseniz de amatör olarak kullanın photoshop kısayolları işinizi oldukça kolaylaştıracaktır. Photoshop kısayolları nereden değiştirilir sorusu da uygulamayı kullanan kişilerin merak ettiği bir sorudur? Photoshop Ctrl T kısayolu ne işe yarar, peki en sık kullanılan Ctrl d kısayolu ne işe yarar? Bütün bunları ve photoshop komutları neler merak ediyorsanız yazımızdan öğrenebilirsiniz.

Photoshop Klavye Kısayolları - Varsayılan Adobe Photoshop Kısayol Komutları Neler, Nasıl Değiştirilir?

Photoshop kullanımı özellikle son yıllarda oldukça arttı. Bu da birçok kişinin photoshop kısayollarını araştırmasına neden oluyor. Photoshopda sıklıkla kullanılan Ctrl d kısayolu ne işe yarar, photoshop Ctrl T kısayolu ne işe yarar biliyor musunuz? Ayrıca kısayollar kadar photoshop kısayolları nereden değiştirilir sorusu da oldukça merak ediliyor. Photoshop klavye kısayolları, photoshop komutları neler sorusunun yanıtını arıyorsanız yazımızın devamından ulaşabilirsiniz.

Photoshop Klavye Kısayolları Nelerdir?

Photoshop, günümüzde fotoğraf düzenlemek için en yaygın olarak kullanılan uygulamadır. İster amatör bir kullanıcı olun isterseniz de profesyonel olarak photoshop kullanın photoshop kısayolları ile işlerinizi çok daha hızlı ve kolay bir şekilde yapabilirsiniz.

Bazı photoshop kısayolları;

Ctrl + N: Photoshop'ta yeni bir çalışma sayfası açabilirsiniz.

Ctrl + S: Ctrl + S komutları ile üzerinde çalıştığınız sayfayı kaydedebilirsiniz.

Ctrl + Z: Ctrl + Z tuşlarına aynı anda basarak yaptığınız son değişikliği geri alabilirsiniz.

Ctrl + T: Üzerinde çalıştığınız katmanı saat yönünde ya da saat yönünün tersine çevirmek için kullanabilirsiniz. Ctrl tuşuna basılı tutarak, çalışmanızı 15'er derecelik açıyla da çevirebilirsiniz.

Ctrl + Tab: Photoshop sekmeleri arasında geçiş yapmanızı sağlar.

Ctrl + N: Yeni bir sayfa açmak için kullanılır.

Ctrl + D: Seçili alanı bırakmak için kullanılır.

Ctrl + W: Çalışma penceresini kapamak için kullanılır.

Ctrl + A: Çalışmadaki her bir öğeyi aynı anda seçmek için kullanılır.

Ctrl + E: Seçtiğiniz katmanları birleştirmek için kullanılır.

Ctrl + G: Seçtiğiniz katmanları gruplamak için kullanılır.

Ctrl + L: Renk tonunu açmak ya da koyulaştırmak için kullanılır.

Kısayol Komutları Nasıl Değiştirilir?

Kısayollar photoshop kullanırken oldukça kurtarıcıdır. Mevcut kısayollar yerine siz de kendi kısayollarınızı oluşturabilirsiniz. Bunun için aşağıdaki adımları takip etmeniz yeterlidir.

  • Photoshop'ta menü çubuğundan Düzenle > Klavye Kısayolları'na tıklayın.
  • Ardından klavye kısayolunu değiştirmek istediğiniz işlevin bulunduğu menüyü seçin. Aynı pencerede, "Uygulama menüsü komutu" bölümünün altında, işlevlerini genişletmek için bir menüye tıklayın.
  • Genişletilmiş menüde, kısayolunu değiştirmek istediğiniz fonksiyona tıklayın.
  • Sonrasında seçilen işleve atamak istediğiniz klavye kısayoluna dokunun. Bastığınız herhangi bir tuş, seçilen fonksiyonun yanındaki "Kısayol" kutusunda görünecektir.
  • Photoshop, seçtiğiniz klavye kısayolunu halihazırda kullanıyorsa, pencerenin altında bir hata mesajı göreceksiniz. Bu mesaj, klavye kısayolunun şu anda hangi işlev için kullanıldığını da bildirecektir.
  • Photoshop hata mesajını geçersiz kılabilir ve mevcut işlevin klavye kısayolunu kaldırabilir ve az önce seçtiğiniz işleve atayabilirsiniz. Bunu yapmak için, pencerenin sağındaki "Kabul Et" düğmesine tıklayın.
  • Photoshop herhangi bir hata mesajı göstermese bile "Kabul Et"i tıklayın.
  • Kısayollar penceresindeyken bir kısayolu kaldırmak gibi diğer görevleri gerçekleştirebilirsiniz. Bunu yapmak için listeden kısayolu seçin ve ardından pencerenin sağındaki "Kısayolu kaldır" seçeneğine tıklayın.
  • Son olarak, kısayollarınızı değiştirdiğinizde, değişikliklerinizi kaydetmek için pencerenin sağındaki "Tamam"ı tıklayın.
  • Yeni atadığınız klavye kısayolu artık tamamen etkinleştirildi.

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Photoshop Klavye Kısayolları - Varsayılan Adobe Photoshop Kısayol Komutları Neler, Nasıl Değiştirilir?
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