Photoshop Klavye Kısayolları - Varsayılan Adobe Photoshop Kısayol Komutları Neler, Nasıl Değiştirilir?

Photoshop kullanımı özellikle son yıllarda oldukça arttı. Bu da birçok kişinin photoshop kısayollarını araştırmasına neden oluyor. Photoshopda sıklıkla kullanılan Ctrl d kısayolu ne işe yarar, photoshop Ctrl T kısayolu ne işe yarar biliyor musunuz? Ayrıca kısayollar kadar photoshop kısayolları nereden değiştirilir sorusu da oldukça merak ediliyor. Photoshop klavye kısayolları, photoshop komutları neler sorusunun yanıtını arıyorsanız yazımızın devamından ulaşabilirsiniz.

Photoshop Klavye Kısayolları Nelerdir?

Photoshop, günümüzde fotoğraf düzenlemek için en yaygın olarak kullanılan uygulamadır. İster amatör bir kullanıcı olun isterseniz de profesyonel olarak photoshop kullanın photoshop kısayolları ile işlerinizi çok daha hızlı ve kolay bir şekilde yapabilirsiniz.

Bazı photoshop kısayolları;

Ctrl + N: Photoshop'ta yeni bir çalışma sayfası açabilirsiniz.

Ctrl + S: Ctrl + S komutları ile üzerinde çalıştığınız sayfayı kaydedebilirsiniz.

Ctrl + Z: Ctrl + Z tuşlarına aynı anda basarak yaptığınız son değişikliği geri alabilirsiniz.

Ctrl + T: Üzerinde çalıştığınız katmanı saat yönünde ya da saat yönünün tersine çevirmek için kullanabilirsiniz. Ctrl tuşuna basılı tutarak, çalışmanızı 15'er derecelik açıyla da çevirebilirsiniz.

Ctrl + Tab: Photoshop sekmeleri arasında geçiş yapmanızı sağlar.

Ctrl + N: Yeni bir sayfa açmak için kullanılır.

Ctrl + D: Seçili alanı bırakmak için kullanılır.

Ctrl + W: Çalışma penceresini kapamak için kullanılır.

Ctrl + A: Çalışmadaki her bir öğeyi aynı anda seçmek için kullanılır.

Ctrl + E: Seçtiğiniz katmanları birleştirmek için kullanılır.

Ctrl + G: Seçtiğiniz katmanları gruplamak için kullanılır.

Ctrl + L: Renk tonunu açmak ya da koyulaştırmak için kullanılır.

Kısayol Komutları Nasıl Değiştirilir?

Kısayollar photoshop kullanırken oldukça kurtarıcıdır. Mevcut kısayollar yerine siz de kendi kısayollarınızı oluşturabilirsiniz. Bunun için aşağıdaki adımları takip etmeniz yeterlidir.