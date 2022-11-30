Photoshop Sistem Gereksinimleri – Adobe Photoshop Kaç Gb Ram İstiyor ve Ne Kadar Yer Kaplıyor?

Photoshop sistem gereksinimleri konusunu bilmek programı kurabilmek için oldukça önemlidir. Photoshop, Windows ve MacOS için geliştirilmiş resim ve fotoğrafları düzenlemek için kullanılan büyük kitleye sahip bir programdır. Bu programlara erişmek isteyenler Photoshop sistem gereksinimleri neler, Photoshop ekran kartı ister mi, Adobe Photoshop hangi bilgisayarda kullanılır ve Adobe Photoshop kaç Gb Ram istiyor gibi soruların yanıtlarını bilmek isterler. İşte detaylar…

Photoshop Sistem Gereksinimleri

Photoshop programlarının indirilmesi ve kurulması için gerekli olan bazı gereksinimleri bulunur. Bunlar şu şekildedir:

Windows:

Windows için Photoshop minimum sistem gereksinimleri:

İşlemci: 64 bit destekli çok çekirdekli Intel® / AMD işlemci (2 GHz veya daha hızlı SSE 4.2 veya üzeri işlemci)

İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit (sürüm 20H2) ve üzeri

RAM: 8 GB

Ekran Kartı: GPU, DirectX 12 desteği/ 1,5 GB GPU belleği

Monitör Çözünürlüğü: 1280 x 800

Sabit Disk Alanı: 4 GB

Windows için Photoshop önerilen sistem gereksinimleri:

İşlemci: 64 bit destekli çok çekirdekli Intel® veya AMD işlemci (2 GHz veya daha hızlı SSE 4.2 veya üzeri işlemci)

İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit (sürüm 20H2) ve üzeri

RAM: 16 GB veya daha fazla

Ekran Kartı: GPU, DirectX 12 desteği/ 4k ve üzeri ekranlar için 4 GB GPU belleği

Monitör Çözünürlüğü: 1920 x 1080 veya daha büyük

Sabit Disk Alanı: 16 GB

MacOS

MacOS için Photoshop minimum sistem gereksinimleri:

İşlemci: 64 bit destekli çok çekirdekli Intel® işlemci (2 GHz veya daha hızlı SSE 4.2 veya üzeri işlemci)

İşletim sistemi: macOS Big Sur (sürüm 11.0) veya üzeri

RAM: 8 GB

Ekran Kartı: GPU, Metal desteği / 1,5 GB GPU belleği

Monitör Çözünürlüğü: 1280x800

Sabit Disk Alanı: 4 GB

MacOS için Photoshop önerilen sistem gereksinimleri:

İşlemci: 64 bit destekli çok çekirdekli Intel® işlemci (2 GHz veya daha hızlı SSE 4.2 veya üzeri işlemci)

İşletim Sistemi:macOS Big Sur (sürüm 11)

Yükleme v10.15.x sürümünde engellendi

RAM: 16 GB ve daha fazla

Ekran Kartı: GPU, Metal desteği / 4k ve üzeri ekranlar için 4 GB GPU belleği

Monitör Çözünürlüğü: 1920x1080 veya daha büyük

Sabit Disk Alanı: 16 GB

Adobe Photoshop Kaç Gb Ram İstiyor ve Ne Kadar Yer Kaplıyor?

Adobe Photoshop bilgisayara indirmek için bilgisayarın minimum 8 GB Ram'e sahip olması gerekir. Ayrıca Adobe Photoshop programını indirmek için bilgisayarda en az 5 GB kullanılmayan alan olması gereklidir.

Her Bilgisayara Photoshop Yüklenir Mi?

Her bilgisayara Photoshop programı yüklemek mümkün değildir. Çünkü photoshop programlarını yükleyebilmek için bilgisayarın sahip olması gereken sistem gereksinimleri bulunur. Eğer bilgisayar sistem gereksinimlerini karşılayabiliyorsa bilgisayara photoshop yüklenir.