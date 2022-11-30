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Giriş Tarihi: 30.11.2022 14:21 Son Güncelleme: 30.11.2022 14:22

Photoshop Sistem Gereksinimleri – Adobe Photoshop Kaç Gb Ram İstiyor ve Ne Kadar Yer Kaplıyor?

Photoshop sistem gereksinimleri, pek çok insanın kullanmak ve öğrenmek istediği photoshop programlarını indirmek isteyenlerin bilmesi gereken önemli bir konudur. Çünkü her bilgisayarın sistem özellikleri photoshop programlarını kaldırmayabilir. Bu bağlamda insanların akıllarında; Photoshop bilgisayarım destekliyor mu, her bilgisayara Photoshop yüklenir mi, Adobe Photoshop minimum kaç gb gibi sorular oluşmaktadır.

Photoshop Sistem Gereksinimleri – Adobe Photoshop Kaç Gb Ram İstiyor ve Ne Kadar Yer Kaplıyor?

Photoshop sistem gereksinimleri konusunu bilmek programı kurabilmek için oldukça önemlidir. Photoshop, Windows ve MacOS için geliştirilmiş resim ve fotoğrafları düzenlemek için kullanılan büyük kitleye sahip bir programdır. Bu programlara erişmek isteyenler Photoshop sistem gereksinimleri neler, Photoshop ekran kartı ister mi, Adobe Photoshop hangi bilgisayarda kullanılır ve Adobe Photoshop kaç Gb Ram istiyor gibi soruların yanıtlarını bilmek isterler. İşte detaylar…

Photoshop Sistem Gereksinimleri

Photoshop programlarının indirilmesi ve kurulması için gerekli olan bazı gereksinimleri bulunur. Bunlar şu şekildedir:

Windows:

  • Windows için Photoshop minimum sistem gereksinimleri:

  • İşlemci: 64 bit destekli çok çekirdekli Intel® / AMD işlemci (2 GHz veya daha hızlı SSE 4.2 veya üzeri işlemci)

  • İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit (sürüm 20H2) ve üzeri

  • RAM: 8 GB

  • Ekran Kartı: GPU, DirectX 12 desteği/ 1,5 GB GPU belleği

  • Monitör Çözünürlüğü: 1280 x 800

  • Sabit Disk Alanı: 4 GB

  • Windows için Photoshop önerilen sistem gereksinimleri:

  • İşlemci: 64 bit destekli çok çekirdekli Intel® veya AMD işlemci (2 GHz veya daha hızlı SSE 4.2 veya üzeri işlemci)

  • İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit (sürüm 20H2) ve üzeri

  • RAM: 16 GB veya daha fazla

  • Ekran Kartı: GPU, DirectX 12 desteği/ 4k ve üzeri ekranlar için 4 GB GPU belleği

  • Monitör Çözünürlüğü: 1920 x 1080 veya daha büyük

  • Sabit Disk Alanı: 16 GB

MacOS

  • MacOS için Photoshop minimum sistem gereksinimleri:

  • İşlemci: 64 bit destekli çok çekirdekli Intel® işlemci (2 GHz veya daha hızlı SSE 4.2 veya üzeri işlemci)

  • İşletim sistemi: macOS Big Sur (sürüm 11.0) veya üzeri

  • RAM: 8 GB

  • Ekran Kartı: GPU, Metal desteği / 1,5 GB GPU belleği

  • Monitör Çözünürlüğü: 1280x800

  • Sabit Disk Alanı: 4 GB

  • MacOS için Photoshop önerilen sistem gereksinimleri:

  • İşlemci: 64 bit destekli çok çekirdekli Intel® işlemci (2 GHz veya daha hızlı SSE 4.2 veya üzeri işlemci)

  • İşletim Sistemi:macOS Big Sur (sürüm 11)

  • Yükleme v10.15.x sürümünde engellendi

  • RAM: 16 GB ve daha fazla

  • Ekran Kartı: GPU, Metal desteği / 4k ve üzeri ekranlar için 4 GB GPU belleği

  • Monitör Çözünürlüğü: 1920x1080 veya daha büyük

  • Sabit Disk Alanı: 16 GB

Adobe Photoshop Kaç Gb Ram İstiyor ve Ne Kadar Yer Kaplıyor?

Adobe Photoshop bilgisayara indirmek için bilgisayarın minimum 8 GB Ram'e sahip olması gerekir. Ayrıca Adobe Photoshop programını indirmek için bilgisayarda en az 5 GB kullanılmayan alan olması gereklidir.

Her Bilgisayara Photoshop Yüklenir Mi?

Her bilgisayara Photoshop programı yüklemek mümkün değildir. Çünkü photoshop programlarını yükleyebilmek için bilgisayarın sahip olması gereken sistem gereksinimleri bulunur. Eğer bilgisayar sistem gereksinimlerini karşılayabiliyorsa bilgisayara photoshop yüklenir.

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