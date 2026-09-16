Pilot maskesiyle uyuşturucu sevkiyatı yapmaya çalışmışlardı! O kurye Bulgaristan’a kaçmış…

26 KİLOGRAM KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ

Bunun üzerine gümrük ekipleri yolcuyu terminalde durdurdu. Yapılan kontrollerde valizin içerisinde 26 kilogram kokain ele geçirildi. Bunun üzerine operasyonu genişleten gümrük ekipleri havalimanındaki kamera kayıtlarını inceledi. Yapılan inceleme sonucunda 3 kişinin aynı uçakla geldiği bir şahsın ise pilot kıyafetli olduğu tespit edildi. Ekipler bağlantılı olabilecek kişi veya kişileri tespit etmek için görüntüleri inceledi. Yapılan inceleme sonucunda şüphelilerle bağlantısı olduğu düşünülen Andres Felipe Hıncapıe Arango ve İvan Enrique De Castro Hernandez'i tespit etti. Araştırma sonucu İvan Enrique De Castro Hernandez'in üstünde pilot kıyafeti olduğu ve iki şüphelinin de havalimanından ayrıldığı belirlendi.