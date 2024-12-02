Pilot, trafik kazasında öldü

Adana'da seferden dönen uçuş ekibini taşıyan servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada, THY'de görevli kaptan pilot Hasan Eren (40) hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Önceki gece, Türk Hava Yolları'nın TK2472 sefer sayılı İstanbulÇukurova uçuşunu tamamlayan 6 kişilik mürettebat, otele gitmek için servis minibüsüne bindi. Ancak Murat Koç'un kullandığı minibüs, saat 01.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesindeki Öğretmenler Bulvarı ile Kıyıboyu Caddesi'nin kesiştiği noktada, Emirhan Özçelik'in kullandığı otomobille çarpıştı. Kazada kaptan pilot Hasan Eren (40) yaşamını yitirdi. Stephane Paillotte, Alankus Demir, Burak Öner, Nazlı Zehra Soytürk, Beyza Karaağaç ile otomobil sürücüsü Emirhan Özçelik, Selda ve Bedirhan Özçelik ve diğer sürücü Koç yaralandı. Öte yandan Kütahya'nın Emet ilçesinde, İsmail Aksu'nun kullandığı servis otobüsü kontrolden çıkarak şarampole devrildi. İşçilerden Yüksel Koç'un öldüğü kazada sürücü ile birlikte 9 kişi de yaralandı. İstanbul'da D-100 Karayolu'nun Küçükyalı mevkiinde kontrolden çıkarak refüjdeki beton bariyere çarpan minibüsün sürücüsü Şinol Vatansever (45) ölürken, aynı aileden 3'ü çocuk 7 kişi de yaralandı. Rize'de yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Muhammet Yazıcıoğlu ölürken Temel Topçu ise yaralandı.