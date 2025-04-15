Pinokyo'nun 140. yılına özel "Sevgili Pinokyo" sergisi Rami Kütüphanesi'nde açıldı

Pinokyo'nun 140. yılına özel "Sevgili Pinokyo" (Carissimo Pinokyo) sergisi, İtalyan Tasarım Müzesi (ADI Design Museum) ve İtalyan Kültür Merkezi işbirliğinde Rami Kütüphanesi'nde açıldı.

Açılışa katılan Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Taner Beyoğlu, Pinokyo'nun bir edebiyat eseri olarak hem endüstriyel hem de sanatsal tasarıma yansıdığını, kıymetli fikirlere ve ürünlere dönüştüğünü söyledi. Serginin birçok sanatsal ve kültürel etkinliğe ev sahipliği yapan Rami Kütüphanesi'nde düzenlenmesinin önemini vurgulayan Beyoğlu, "İtalya'da doğmuş ve çevirilerle bütün dünyada farklı dillerde yayınlanmış ve artık büyük bir esere dönmüş bir edebiyat eserinin farklı sanatsal yansımalarla sanatçıların zihninde uyandırdığı farklı çağrışımlarla nasıl önemli birer sanat eserine ve tasarıma dönüştüğünü görebildiğimiz çok kıymetli bir sergi." dedi.

Beyoğlu, sergide sanatın geçişkenliğinin ve interdisiplinerliğinin doğru bir şekilde vurgulandığını dile getirerek, "Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Rami Kütüphanesi olarak bu kıymetli sergiye ev sahipliği yapmaktan dolayı son derece mutluyuz. Özellikle gençleri burada görmek çok mutluluk verici." ifadesini kullandı.

"KİTABIN EVİNDEYİZ VE PİNOKYO EVİNE DÖNMÜŞ DURUMDA"

İtalyan Kültür Merkezi Müdürü Salvatore Schirmo, İtalyan tasarımcıların dünyaca ünlü kuklasını tekrar tasarladıkları serginin, İtalya Büyükelçiliğinin himayelerinde gerçekleştirilen "2025 Dünyada İtalyan Yaratıcılık Başkentleri Festivali" kapsamında İstanbul'dan önce İzmir ve Bodrum'da da sergilendiğini kaydetti.

Schirmo, "Bugün bu sergiyi bir müzede değil de bir kütüphanede açıyor olmaktan dolayı özel bir mutluluk duyduğumuzu da ayrıca ifade etmek istiyorum. Çünkü Pinokyo'nun elde etmemize yardımcı olduğu bütün bu eserler, aslında bir kitaptan doğmuştur. Dolayısıyla kitabın evindeyiz ve Pinokyo evine dönmüş durumda." değerlendirmesini yaptı.

Pinokyo'nun çizgi film değil, bir İtalyan kitabı olduğuna dikkati çeken Schirmo, "Rami Kütüphanesi'nin büyük destekleriyle Pinokyo'nun çok sayıdaki Türkçe çevirisinden sadece birkaç tanesini sergiliyoruz. Bu aynı zamanda Pinokyo'ya Türk dilinde de, Türk halkı tarafından da ne kadar büyük ilgi gösterildiğinin bir nişanesi." ifadesini kullandı.

"BİR TAHTA PARÇASINDAN YOLA ÇIKARAK ÜRETİLDİLER"

Milano'daki İtalyan Tasarım Müzesi Müdürü Andrea Cancellato ise "Pinokyo sergisini yaşamım boyunca görmüş olduğum en güzel kütüphanelerden birinde teşhire sunma fırsatı bana hediye edildi." dedi.

Pinokyo'yu ortaya çıkaran Gepetto ustanın doğrudan doğruya tebrik edilmesi gerektiğini, çünkü fikrin ondan çıktığını ifade eden Cancellato, "Aslında biraz aykırı bir marangozdan ibaret olan bu şahıs, gerçek İtalyan tasarımcının da herhalde başlangıç noktası olan yani çok sıradan bir tahta parçasından daha sonra bir çocuk haline dönüşebilecek kuklayı üreten kişidir. Sergiye de bakacak olursanız aşağı yukarı bütün eserler aynı boyutlarda çünkü bir tahta parçasından yola çıkılarak üretildiler." dedi. Cancellato, sergideki eserleri hazırlayan sanatçıların da Geppetto ustanın eserinin benzerini yapmaya çalıştıklarını dile getirerek, bütün Pinokyo kitaplarının her zaman resimli kitaplar olduğunu, üretkenliğin böylesine geniş bir yelpazeye imkan tanıdığını ifade etti.

PİNOKYO'NUN 140.YILINA ÖZEL HAZIRLANAN KOLEKSİYON SERGİ VE FESTİVAL HAVASINDA SUNULUYOR

İtalya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı tarafından 2023'te başlatılan "2025 Dünyada İtalyan Yaratıcılık Başkentleri Festivali" bu yıl İstanbul, San Francisco, Buenos Aires, Yeni Delhi ve Pretoria'da düzenleniyor.

Festival kapsamında gerçekleştirilen ve küratörlüğünü Giulio Iacchetti'nin üstlendiği sergi, Pinokyo'nun 140. yılına özel hazırlanan bir koleksiyon sunuyor. Pinokyo temalı 21 tasarım objesi ve 62 özgün grafik tasarım projesinin yer aldığı sergi, 30 Mayıs'a kadar Rami Kütüphanesi F1 Sergi Salonu'nda ücretsiz gezilebilecek.