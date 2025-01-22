Pirinççi Köyü’nde ürküten görüntü: Göle akan atık su balıkları öldürdü!

'LAĞIM SULARINI BAĞLAMIŞLAR'

Yaşanılan durum hakkında suç duyusunda bulunarak şikayetçi olduğunu belirten Muhlis Güney isimli mahalle sakini, "Bu gölden zaman zaman su çalıyorlardı. Burada bir at çiftliği var, geldiler inceleme yaptılar onlarla alakalı olmadığı ortaya çıktı. Burada benim bin dönüm arazim var bu nedenle bende şikayetçi oldum. İleride bir depo yapmışlar buradan su çalıyorlarmış mahkemeyi de kazandım bu konuda. Yukarıdaki mahallelerin lağım sularını buraya bağlamışlar. Pis sular buraya aktığı için balık ölümleri oluyor. Burada belediye ekipleri, İSKİ ekipleri inceleme yaptılar ama bize bir açıklama yapmadılar" dedi.