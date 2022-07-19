Merkez Bankası faiz kararı ne olur, faizler düşer mi sorusu vatandaşlar tarafından soruluyor. İç piyasayı etkileyen Merkez Bankası PPK toplantıları her hafta yapılıyor. Bu yıl bütün toplantılardan faizin sabit kalması kararı çıktı. Merkez Bankası temmuz faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası faiz kararı ne olur? İşte piyasa beklenti anketi ile TCMB PPK 2022 toplantıları