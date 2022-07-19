Merkez Bankası faiz kararı ne olur, faizler düşer mi sorusu vatandaşlar tarafından soruluyor. İç piyasayı etkileyen Merkez Bankası PPK toplantıları her hafta yapılıyor. Bu yıl bütün toplantılardan faizin sabit kalması kararı çıktı. Merkez Bankası temmuz faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası faiz kararı ne olur? İşte piyasa beklenti anketi ile TCMB PPK 2022 toplantıları
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Geçen yıl son 4 toplantıda toplamda 500 baz puan indirimine giden Merkez Bankası faiz kararı için PPK toplantısı 21 Temmuz 2022 Perşembe günü yapılacak.
Toplantıdan çıkan karar aynı gün saat 14.00 gibi kamuoyu ile paylaşılacak.
Geçtiğimiz aylarda faizde bir değişiklik yapmayan TCMB'nin bu ayki toplantısı ardından nasıl bir karar alacağı merak konusu.
PİYASA BEKLENTİ ANKETİ SONUÇLANDI: TCMB FAİZ KARARI NE OLUR?
AA Finans'ın 21 Temmuz Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 11 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 14'te sabit bırakılacağını öngörüyor.
Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi değiştirilmeyerek yüzde 14'te sabit bırakılmıştı.
Ekonomistlerin yılsonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı da yüzde 14 oldu.