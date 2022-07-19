Haberler Yaşam Haberleri Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Temmuz ayı Merkez Bankası faiz kararı ne olur, beklenti ne yönde?
Giriş Tarihi: 19.7.2022 21:51 Son Güncelleme: 19.7.2022 21:51

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Temmuz ayı Merkez Bankası faiz kararı ne olur, beklenti ne yönde?

Merkez Bankası piyasa beklenti anketi sonuçlandı ve TCMB faiz kararı ne olur sorusunun cevabını ankete katılan ekonomistler verdi. Her ay yapılan TCMB PPK toplantıları temmuz ayında da devam edecek. 2022 TCMB toplantı faiz sonuçlarına baktığımızda faizin sürekli yüzde 14'te kaldığını görüyoruz. Bununla birlikte Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak sorusu da vatandaşlar tarafından soruluyor. İç piyasayı etkileyen Merkez Bankası toplantısı bu hafta yapılacak. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne olur? Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Temmuz ayı Merkez Bankası faiz kararı ne olur, beklenti ne yönde?

Merkez Bankası faiz kararı ne olur, faizler düşer mi sorusu vatandaşlar tarafından soruluyor. İç piyasayı etkileyen Merkez Bankası PPK toplantıları her hafta yapılıyor. Bu yıl bütün toplantılardan faizin sabit kalması kararı çıktı. Merkez Bankası temmuz faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası faiz kararı ne olur? İşte piyasa beklenti anketi ile TCMB PPK 2022 toplantıları

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Geçen yıl son 4 toplantıda toplamda 500 baz puan indirimine giden Merkez Bankası faiz kararı için PPK toplantısı 21 Temmuz 2022 Perşembe günü yapılacak.

Toplantıdan çıkan karar aynı gün saat 14.00 gibi kamuoyu ile paylaşılacak.

Geçtiğimiz aylarda faizde bir değişiklik yapmayan TCMB'nin bu ayki toplantısı ardından nasıl bir karar alacağı merak konusu.

PİYASA BEKLENTİ ANKETİ SONUÇLANDI: TCMB FAİZ KARARI NE OLUR?

AA Finans'ın 21 Temmuz Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 11 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 14'te sabit bırakılacağını öngörüyor.

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi değiştirilmeyerek yüzde 14'te sabit bırakılmıştı.

Ekonomistlerin yılsonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı da yüzde 14 oldu.

MERKEZ BANKASI PPK TOPLANTI TAKVİMİ 2022

21 Temmuz 2022

18 Ağustos 2022

22 Eylül 2022

20 Ekim 2022

24 Kasım 2022

22 Aralık 2022

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Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Temmuz ayı Merkez Bankası faiz kararı ne olur, beklenti ne yönde?
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