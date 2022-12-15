Haberler Yaşam Haberleri Piyasa değeri dudak uçuklattı! İstanbul Havalimanı'nda bin 200 samur postu ele geçirildi
Giriş Tarihi: 15.12.2022 11:08

Piyasa değeri dudak uçuklattı! İstanbul Havalimanı'nda bin 200 samur postu ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri Moskova'dan İstanbul'a gelen üç yolcunun valizinde yaptığı aramalarda, kürk yapımında kullanılmak üzere avlanılan samurlara ait bin 200 adet post ele geçirdi. Ele geçirilen postların piyasa değerinin 1 milyon 450 bin TL olduğu öğrenildi.

DHA
Piyasa değeri dudak uçuklattı! İstanbul Havalimanı’nda bin 200 samur postu ele geçirildi

İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza ekipleri Moskova-İstanbul seferi yapan uçakla İstanbul'a gelen yabancı uyruklu üç yolcunun davranışlardan şüphelendi. Yolcular, gümrük muhafaza ekipleri tarafından dış hatlardan ülkeye giriş yapmak üzereyken durduruldu. Şahısların valizleri x-ray cihazına yönlendirilerek, taramadan geçirildi. Tarama sonucunda valizlerde şüpheli yoğunluk tespit edildi. Ekipler valizleri sahipleri refakatinde muayene peronlarına aldı.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI
Detaylı aranmak üzere açılan valizlere çok sayıda hayvan postunun doldurulmuş olduğu görüldü. İncelemeye alınan postların, samur postu olduğu ortaya çıktı. Ele geçirilen samur postunun bin 200 adet ve yaklaşık 1 milyon 450 bin lira değerinde olduğu belirlendi. Samur postlarına el konulurken, olayla ilgili Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

EN ÇOK OKUNANLAR

EYT SON DAKİKA: Sorunlar çözüldü! Başkan Erdoğan ve Bakan Bilgin'den dikkat çeken mesaj! EYT şartları ne olacak?
ASGARİ ÜCRET 2023 TOPLANTISI SON DAKİKA: Tüm veriler o rakamı işaret etti! TÜRK-İŞ ve TİSK'ten peş peşe mesajlar!
FED FAİZ KARARI SON DAKİKA: Belli oldu! Aralık 2022 Fed toplantısı sonrası Jerome Powell piyasalara yön verdi
EYT SON DAKİKA: Bakan Bilgin ve Bakan Nebati'den peş peşe EYT açıklaması! Emeklilik için yeni sayı açıklandı
Avrupa'nın en büyüğü! Açılışı Başkan Erdoğan yapacak
Son dakika haberi | 6 yaşındaki çocuğa istismar skandalında yeni gelişme: Kadir İstekli gözaltında, Yusuf Gümüşel aranıyor
Son dakika haberi: "Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı" suçunda flaş gelişme! Baba Yusuf Ziya Gümüşel gözaltına alındı
SON DAKİKA HABER! Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davada karar çıktı: 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası
Stokçular zorda! Fırsatçının malı elinde kaldı
SON DAKİKA: Kızılelma ilk uçuşu yaptı! Türkiye'nin gurur günü: Tarihi görüntüler
ARKADAŞINA GÖNDER
Piyasa değeri dudak uçuklattı! İstanbul Havalimanı'nda bin 200 samur postu ele geçirildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA