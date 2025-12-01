Haberler Yaşam Haberleri Plastik imalathanesinde çıkan yangın korkuttu
Giriş Tarihi: 1.12.2025 16:32

İstanbul Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan plastik imalathanesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 12.00 sıralarında Başakşehir'deki İkitelli Organize Sanayi Sitesi'nde bulunan Pik Dökümcüler Sitesi'ndeki plastik imalathanesinde çıktı. 3 katlı iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında iş yerinde hasar meydana geldi.

