Plastik imalathanesinde çıkan yangın korkuttu

Yangın, saat 12.00 sıralarında Başakşehir'deki İkitelli Organize Sanayi Sitesi'nde bulunan Pik Dökümcüler Sitesi'ndeki plastik imalathanesinde çıktı. 3 katlı iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında iş yerinde hasar meydana geldi.