PMYO başvuru sonuçları, mülakat sınavı tarihleri açıklandı mı? EGM Polis Akademisi ile 2022 PMYO SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK, sınav giriş belgesi nasıl alınır?

2022 yılı Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO) sınavı ile ilgili detaylar merak konusu olarak 2022 yılı PMYO sınavı ne zaman yapılacak, başvuru sonuçları, mülakat sınavı tarihleri belli oldu mu? şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarına devam ediyor.
2022 PMYO sınav tarihleri ve tüm bilgiler şu şekilde;
Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Yüksekokullarına 2022-2023 eğitim-öğretim yılı için (2.000) erkek, (500) kadın olmak üzere toplam (2.500) öğrenci alımı yapılacaktır.
Sınavlarda başarılı olarak Polis Meslek Yüksekokullarında eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların polis memuru olarak atamaları yapılacaktır.
Söz konusu alıma ilişkin giriş koşulları aşağıda belirtilmiştir. Alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecektir.
Diğer kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar edilmemesi önemle duyurulur
Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre;
2022 PMYO spor mülakatı parkur detayları belli oldu: PA ile 2022 PMYO fiziki yeterlilik parkuru nasıl? | VİDEO