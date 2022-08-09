2022 PMYO spor mülakatı parkur detayları belli oldu: PA ile 2022 PMYO fiziki yeterlilik parkuru nasıl? | VİDEO

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı bağlısı Polis Meslek Yüksekokulları giriş sınavında başvurusu kabul olan adaylara uygulanacak olan fiziki yeterlik sınavı parkur detayları belli oldu. Sınava girecek olanlar detayları merak ederek “2022 PMYO fiziki yeterlilik parkuru - spor mülakatı parkur detayları nasıl?” sorularına cevap aramaya devam ediyor. 2022 PMYO fiziki yeterlilik parkuru - spor mülakatı parkur detayları nasıl? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.