PMYO SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK? EGM Polis Akademisi ile 2022 PMYO başvuru sonuçları, mülakat sınavı tarihleri belli oldu mu?

2022 yılı Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO) sınavı ile ilgili detaylar merak konusu olarak 2022 yılı PMYO sınavı ne zaman yapılacak, başvuru sonuçları, mülakat sınavı tarihleri belli oldu mu? şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

PMYO SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK, BAŞVURU SONUÇLARI, MÜLAKAT SINAVI TARİHLERİ

2022 PMYO sınav tarihleri ve tüm bilgiler şu şekilde;