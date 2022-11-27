Poğaça ustası iş yerinde ölü bulundu

Kocaeli Gölcük İlçesi Şehitler Mahallesinde oturan 62 yaşındaki poğaça ustası Burhan Yalçın, mahalledeki iş yerinde çocuklara dağıtmak üzere poğaça yapmak istedi. Bir süre sonra kendisinden haber alamayan yakınları Yalçın'ın iş yerini kontrol etmek istedi. Yalçın, iş yerinde yakınları tarafından hareketsiz halde bulundu. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Yalçın'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Evli ve 2 çocuk babası olan Burhan Yalçın'ın ölümünü şüpheli bulan polis ekipleri iş yerinde incelemelerde bulundu.

ÇOCUKLARA ÜCRETSİZ DAĞITIYORDU

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Yalçın'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Yalçın'ın kesin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek olan raporla netlik kazanacak. Uzun yıllar birçok firmada çalıştıktan sonra emekli olan ve bir süre önce yakalandığı akciğer kanserini yenen Burhan Usta lakaplı Burhan Yalçın'ın hafta sonları dükkanında poğaça yaptığı ve mahallenin çocuklarına ücretsiz dağıttığı öğrenildi. Tamamlanan otopsi işleminin ardından ailesine teslim edilen Burhan Yalçın'ın cenazesi Kavaklı Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından 17 Ağustos Mezarlığına toprağa verildi.