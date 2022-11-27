Haberler Yaşam Haberleri Poğaça ustası iş yerinde ölü bulundu
Giriş Tarihi: 27.11.2022 17:37 Son Güncelleme: 27.11.2022 18:56

Poğaça ustası iş yerinde ölü bulundu

Kocaeli Gölcük İlçesi Şehitler Mahallesinde oturan ve poğaça ustası olduğu öğrenilen Burhan Yalçın, kendisine ulaşamayan ve durumdan şüphelenen yakınları tarafından iş yerinde ölü olarak bulundu.

ABBAS ÇAKAR
Poğaça ustası iş yerinde ölü bulundu

Kocaeli Gölcük İlçesi Şehitler Mahallesinde oturan 62 yaşındaki poğaça ustası Burhan Yalçın, mahalledeki iş yerinde çocuklara dağıtmak üzere poğaça yapmak istedi. Bir süre sonra kendisinden haber alamayan yakınları Yalçın'ın iş yerini kontrol etmek istedi. Yalçın, iş yerinde yakınları tarafından hareketsiz halde bulundu. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Yalçın'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Evli ve 2 çocuk babası olan Burhan Yalçın'ın ölümünü şüpheli bulan polis ekipleri iş yerinde incelemelerde bulundu.

ÇOCUKLARA ÜCRETSİZ DAĞITIYORDU

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Yalçın'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Yalçın'ın kesin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek olan raporla netlik kazanacak. Uzun yıllar birçok firmada çalıştıktan sonra emekli olan ve bir süre önce yakalandığı akciğer kanserini yenen Burhan Usta lakaplı Burhan Yalçın'ın hafta sonları dükkanında poğaça yaptığı ve mahallenin çocuklarına ücretsiz dağıttığı öğrenildi. Tamamlanan otopsi işleminin ardından ailesine teslim edilen Burhan Yalçın'ın cenazesi Kavaklı Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından 17 Ağustos Mezarlığına toprağa verildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Şehit Uzman Çavuş Mustafa Yıldız'ın son sözleri yürekleri dağladı
Kıtalar arası göreve çıkacak! LHD Anadolu'dan heyecanlandıran görüntüler
SON DAKİKA: AFAD duyurdu! Düzce’de bir deprem daha!
İstanbul'da 'Büyük Buluşma' heyecanı! Başkan Erdoğan: Zirveye bayrağı dikeceğiz
Kedicikler'le 50 milyonluk vurgun! Paraları pavyonda yediler
Herkes çifte vatandaş olacak
SON DAKİKA: Bakan Nebati açıkladı! 'Suç duyurusunda bulunduk'
Akıllarına 84 yıl sonra gelmiş
750 metrekarelik kral dairesi
Turizmde kış güneşi
ARKADAŞINA GÖNDER
Poğaça ustası iş yerinde ölü bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA