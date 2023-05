Polen Atay-Can Atay arasındaki ‘’Bornoz kuşağı’’ davasında olayın yaşandığı evde keşif yapılacak

Ünlü otel sahibi Ertuğrul Atay'ın oğlu Can Atay ile yüksek mimar Polen Atay, 22 Haziran 2019'da evlenmişti. Polen Atay eşi Can Atay'ın düğünden 4 gün sonra şiddet görmeye başladığını açıklamıştı. Polen Atay "Beni darp etti, bornoz kuşağıyla öldürmeye çalıştı" diyerek eşi Can Atay'ı savcılığa 14 Temmuz 2020'de şikayetçi olmuştu. Can Atay hakkında "Eşe karşı öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 27 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

MAHKEME SALONUNDA KARŞI KARŞIYA GELDİLER

Geçtiğimiz celse hakim karşısına çıkan Can Atay, suçlamaları reddederek eşi Polen Atay'ın intihar ettiğini ileri sürmüştü. Müşteki avukatına omuz attığı gerekçesiyle Can Atay, tutuklanarak 3 gün zorlama hapis yatmıştı. Bugün İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya müşteki Polen Atay ve sanık Can Atay avukatlarıyla birlikte katıldı. Duruşmaya tarafların ailesi destek amaçlı geldi. Polen Atay yaşadıklarını mahkeme huzurunda anlattı.

''KARANLIK OLDU BOĞULDUĞUMU HİSSETTİM''

Polen Atay, oturma odasında eşiyle yaşanan tartışmanın katlanılmaz bir hal olduğunu ve yukarı çıktığını belirterek ''Bu aileden ve eşimden ayrılmak istiyordum. Nasıl söylerim bilemiyordum. Daha öncede şiddet görmüştüm. Yatak odasına geçtim yanlış anlaşılmalar yüzünden çok üzgündüm. Sonra Can geldi bende ''Bu ailede bulunmak istemiyorum. Seni bu aileden kopartmak istemiyorum, seninle ayrılmak istiyorum'' dedim. Yanımda durduğunu hatırlıyorum sırtıma çok sert bir darbe aldım. Karanlık oldu, boğulduğumu hissettim'' dedi.

POLEN ATAY: ACABA ÖLDÜM MÜ DEDİM

Polen Atay o anlarda havasız kaldığını vurgulayarak ''Sırtıma öyle bir darbe aldım ki belki de o yüzden nefessiz kaldım. Acaba öldüm mü dedim sonra uyandığımda hastanedeydim'' dedi. Özel bir psikiyatri hastanesine yatırılan Polen Atay, hafıza kaybının olduğunu ve her şeyi hatırlamadığını, hastanede hemşireye eşini sorduğunu, hastane koridoruna çıktığımda çok farklı insanlar gördüğü için nerede olduğunu sorduğunu belirterek''Ailem geldi. Can'ı sordum ''Gelecek'' dediler. Sinir krizi geçirdim ilaç verildi ve saatler sonra uyandım sonra odam değişti. Anneme sorular soruyorum çünkü hatırlamıyorum yaşananları. Annemin telefonundan Can'a saçma sapan mesajlar gönderdim ama en korkuncu Can'ın bu mesajları hafıza kaybı yaşadığımı bilmesine rağmen dosyaya delil olarak sunması. Bana karşı bir senaryo yazdılar. Ailem hastaneden çıkarmak istedi Can ve babası hastaneyi bastı. ''Bu kız deli çıkaramazsınız'' dediler Başhekim onay verince çıktım. Boynumda herhangi bir iz yoktu'' diyerek ifadesini sonlandırdı.



Polen Atay-Can Atay arasındaki ''Bornoz kuşağı'' davasında olayın yaşandığı evde keşif yapılacak | Video

CAN ATAY: BEN EŞİMİ GÜNLÜMDE AFFETTİM

Daha sonra söz alan Can Atay, ''Eşim aslında ilk önce babamla birlikte onun ölmesini beklediğimi söylemişti, boğmuştum, ambulansı aramamıştım. Bir tane mesaj çıkarsın ''Can bana tokat attı'' diye. Eşim neredeyse ölüyordu. 3 dakikaya kadar asılı kalmış olmalı ki bilinci gitti. Ben eşimin ne sırtına vurdum ne tokat attım. Ben eşimi gönlümde affettim ama hepsi iftira. Ben Polen'de günah bulmuyorum affettim bu yalanı babası söyletti. O hayata döndürdüm bana teşekkür edecekleri halde 2.5 yıldır bu şekilde suçlanıyorum. Yarın öbür gün hayat kurmak istiyorum. Ben suçsuzum kalbimde onu affettim, babasını Allah'a havale ettim'' diyerek suçlamaları reddetti.

OLAY YERİNDE KEŞİF YAPILACAK

Avukatların beyanlarının alınmasının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, olayın yaşandığı evde keşif yapılmasına karar vererek duruşmayı erteledi. Duruşma çıkışı Can Atay, ''Yakında adalet yerini bulacak arkadaşlar çok merak ediyorum'' dedi. Taraflar farklı çıkışlardan adliyeden ayrıldı.