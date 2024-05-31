Polis 9 dakikada binaya gitmiş, yönetici ’Serap yok’ demiş

Ankara'nın Çankaya İlçesi Akpınar Mahallesi 852'inci Sokak'ta yaşanan olay akıllara durgunluk verdi. Metal doğrama işi ile uğraşan ve evli Selahattin Özdemir (42), 1 yıl önce tanışıp saplantı haline getirdiği vergi başmüfettişi Serap Doğan'ın (45) ablası ile oturduğu eve giderek tabanca ile ateş açarak öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son verdi.
ÇATIDAN TERASA ATLAMIŞ
Özdemir'in binaya girişi ve Serap Doğan'ın KADES uygulaması üzerinden yardım istemesiyle ilgili detaylar ortaya çıktı. Selahattin Özdemir, sabah Serap Doğan'ın ablası Aysel Doğan ile oturduğu 5 katlı apartmana, binada eşya taşındığı için açık olan kapıdan girdiği ortaya çıktı.
POLİS 9 DAKİKADA GELDİ
Serap Doğan, saat 09.51'de KADES butonuna bastığı ve polis ekibi 9 dakika sonra binaya ulaştığı belirlendi. Bina yöneticisi, Aysel Doğan'ı tanıdığı için, polise Serap adında birisi oturmadığını söyledi. Polis, uygulamada çıkan Serap Doğan'ın telefon numarasını aradı. Serap Doğan telefonda polise, "Yanlışlıkla bastım, sorun yok" dedi. Polis tekrar numarayı aradığında telefon açılmayınca tutanak tutarak ayrıldı.
3 SAAT REHİN ALDI
Selahattin Özdemir, yaklaşık 3 saat boyunca Serap ve Aysel Doğan'ı yanındaki iki silahla rehin aldığı belirlendi. Özdemir, daha sonra Serap Doğan'ı çatı katına çıkardı. Bunu fırsat bilen Aysel Doğan, saat 13.00'te 112'yi arayarak tekrar ihbarda bulundu. Binaya polis ve özel harekat ekipleri sevk edildi. Aysel Doğan, polisi görünce evden çıktı. Polis eve girdiğinde Serap Doğan ve Selahattin Özdemir'in cesetleriyle karşılaştı. Selahattin Özdemir'in, olaydan bir gün önce kendi ablasını arayarak, "Bütün malım senin" dediği de öğrenildi.
UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDI
Serap Doğan'ın, Özdemir hakkında 30 Nisan'dan itibaren 3 ay süreyle uzaklaştırma kararı aldırdığı, ayrıca elektronik kelepçe ile denetim altına alınmasını da talep ettiği belirtildi. Serap Doğan'ın son dilekçesinde Özdemir'in kendisini, "Boşanacağım ve seninle evleneceğim. Eğer benimle evlenmezsen iki tane silahım var, bu silahlarla öldüreceğim seni" diyerek, tehdit ettiğini belirttiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.