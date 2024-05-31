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Giriş Tarihi: 31.5.2024 15:41 Son Güncelleme: 31.5.2024 15:48

Polis 9 dakikada binaya gitmiş, yönetici 'Serap yok' demiş

Ankara’da Selahattin Özdemir tarafından öldürülen vergi başmüfettişi Serap Doğan'ın Kadın Destek Uygulaması (KADES) butonuna bastıktan 9 dakika sonra polis ekibinin binaya ulaştığı, yöneticinin "Serap diye biri yok" demesi ve telefonla aradığı Serap Doğan'ın, "Yanlışlıkla bastım, sorun yok" sözleri üzerine tutanak tutup, ayrıldığı ortaya çıktı.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Polis 9 dakikada binaya gitmiş, yönetici ’Serap yok’ demiş

Ankara'nın Çankaya İlçesi Akpınar Mahallesi 852'inci Sokak'ta yaşanan olay akıllara durgunluk verdi. Metal doğrama işi ile uğraşan ve evli Selahattin Özdemir (42), 1 yıl önce tanışıp saplantı haline getirdiği vergi başmüfettişi Serap Doğan'ın (45) ablası ile oturduğu eve giderek tabanca ile ateş açarak öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son verdi.

ÇATIDAN TERASA ATLAMIŞ

Özdemir'in binaya girişi ve Serap Doğan'ın KADES uygulaması üzerinden yardım istemesiyle ilgili detaylar ortaya çıktı. Selahattin Özdemir, sabah Serap Doğan'ın ablası Aysel Doğan ile oturduğu 5 katlı apartmana, binada eşya taşındığı için açık olan kapıdan girdiği ortaya çıktı.

Çatıya çıkan Özdemir, buradan abla Aysel Doğan'ın en üst kattaki evinin terasına atladığı belirlendi.

POLİS 9 DAKİKADA GELDİ

Serap Doğan, saat 09.51'de KADES butonuna bastığı ve polis ekibi 9 dakika sonra binaya ulaştığı belirlendi. Bina yöneticisi, Aysel Doğan'ı tanıdığı için, polise Serap adında birisi oturmadığını söyledi. Polis, uygulamada çıkan Serap Doğan'ın telefon numarasını aradı. Serap Doğan telefonda polise, "Yanlışlıkla bastım, sorun yok" dedi. Polis tekrar numarayı aradığında telefon açılmayınca tutanak tutarak ayrıldı.

3 SAAT REHİN ALDI

Selahattin Özdemir, yaklaşık 3 saat boyunca Serap ve Aysel Doğan'ı yanındaki iki silahla rehin aldığı belirlendi. Özdemir, daha sonra Serap Doğan'ı çatı katına çıkardı. Bunu fırsat bilen Aysel Doğan, saat 13.00'te 112'yi arayarak tekrar ihbarda bulundu. Binaya polis ve özel harekat ekipleri sevk edildi. Aysel Doğan, polisi görünce evden çıktı. Polis eve girdiğinde Serap Doğan ve Selahattin Özdemir'in cesetleriyle karşılaştı. Selahattin Özdemir'in, olaydan bir gün önce kendi ablasını arayarak, "Bütün malım senin" dediği de öğrenildi.

UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDI

Serap Doğan'ın, Özdemir hakkında 30 Nisan'dan itibaren 3 ay süreyle uzaklaştırma kararı aldırdığı, ayrıca elektronik kelepçe ile denetim altına alınmasını da talep ettiği belirtildi. Serap Doğan'ın son dilekçesinde Özdemir'in kendisini, "Boşanacağım ve seninle evleneceğim. Eğer benimle evlenmezsen iki tane silahım var, bu silahlarla öldüreceğim seni" diyerek, tehdit ettiğini belirttiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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Polis 9 dakikada binaya gitmiş, yönetici 'Serap yok' demiş
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