Polis GBT yapmak istedi araçtan ceset çıktı

Olay dün saat 02.30 sıralarında Pendik sahilinde Dr. Tahsin Arcan Parkı yanındami cep otoparkta yaşandı. Devriye görevini sürdüren polis ekipleri, şüphe üzerine park halindeki araçta bulunan kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapmak istedi. Aracın camına vuran ekipler, ön sağ koltukta bulunan kişinin hareketsiz olduğunu fark etti. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından otomobilin kapılarının açılmasının ardından sağlık görevlileri, aracın ön sağ koltuktaki kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. İsminin O.G. olduğu belirtilen kişinin cenazesi olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.