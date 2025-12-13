Haberler Yaşam Haberleri Polis GBT yapmak istedi araçtan ceset çıktı
Giriş Tarihi: 13.12.2025 11:49

Polis GBT yapmak istedi araçtan ceset çıktı

İstanbul Pendik'te sahilde park halindeki bir otomobilin sürücüsüne GBT (Genel Bilgi Toplama) sorgusu yapmak isteyen polis ekibi, araçta bir cesetle karşılaştı. İtfaiye ekibinin camı kırmasıyla ulaşılan cesedin O.G.'ye ait olduğu belirlendi. O.G.'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Semih KARA Semih KARA
Polis GBT yapmak istedi araçtan ceset çıktı
  • ABONE OL

Olay dün saat 02.30 sıralarında Pendik sahilinde Dr. Tahsin Arcan Parkı yanındami cep otoparkta yaşandı. Devriye görevini sürdüren polis ekipleri, şüphe üzerine park halindeki araçta bulunan kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapmak istedi. Aracın camına vuran ekipler, ön sağ koltukta bulunan kişinin hareketsiz olduğunu fark etti. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından otomobilin kapılarının açılmasının ardından sağlık görevlileri, aracın ön sağ koltuktaki kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. İsminin O.G. olduğu belirtilen kişinin cenazesi olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Polis GBT yapmak istedi araçtan ceset çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz