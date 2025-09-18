Polis memuru siber dolandırıcı kurbanı

Dolandırıcıların son kurbanı İzmir'de görev yapan polis memuru Sinem S. oldu. Telefonunu tamir ettirmek için GSM operatörüyle irtibata geçen polis memuru farkında olmadan dolandırıcıların radarına girdi. Kendi bilgisi dışında Bursa'daki bir GSM bayisinden adına yeni bir SIM kart çıkarıldı. Dolandırıcılar, bu yöntemle mağdurun telefon numarasını ele geçirerek banka ve kripto hesaplarına erişim sağladı. Şikâyetçi, SIM kartının kopyalanmasının ardından Binance TR hesabındaki 23 bin Amerikan Doları (yaklaşık 780 bin TL) değerindeki kripto varlıklarının, başka bir cüzdana aktarıldığını fark etti. İşlemi kendisinin yapmadığını belirten polis memuru, dolandırıcılardan ve sahte SIM kart çıkarılmasına sebep olan GSM bayisi çalışanlarından şikâyetçi oldu. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Mağdur kadın, söz konusu numarayı kapattırdı ve siber suçlarla mücadele birimine başvurdu. Uzmanlar, telefon hattında aniden kesinti yaşanması halinde hızlıca GSM operatörüne başvurulması gerektiğini vurguladı.