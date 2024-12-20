Polis memuru tartıştığı mimarı silahla yaraladı

Beykoz'da trafikte tartıştığı 86 yaşındaki ünlü mimar Turgut Toydemir'i silahla yaralayan polis memuru görevden uzaklaştırıldı. Olay dün saat 19.00 sıralarında Kavacık Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Görev saati dışında kendisine ait araç ile trafikte seyreden polis memuru S.Ç., ünlü mimar Turgut Toydemir ile yol vermeme yüzünden tartıştı.Toydemir'in aracını durdurmak isteyen S.Ç., ünlü mimarın durmaması üzerine tabancası ile araca doğru rastgele ateş açtı. Kurşunlardan biri Turgut Toydemir'e isabet etti. Ağır yaralanan Toydemir'in aracı, refüje çıkarak durdu. Toydemir, ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Polis memuru S.Ç., kullandığı silahla birlikte gözaltına alındı. Hakkında 'Kasten yaralama' suçundan soruşturma başlatılan polis memuru S.Ç.'nin açığa alındığı öğrenildi. DHA