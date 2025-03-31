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Giriş Tarihi: 31.3.2025 15:17 Son Güncelleme: 31.3.2025 15:19

Polis memuru trafik kazasında hayatını kaybetti

Bayramın ilk gününde trafik kazasında ağır yaralanan polis memuru Mehmet Eren Yılmaz yaşamını yitirdi.

Ali Faik ATAY Ali Faik ATAY
Polis memuru trafik kazasında hayatını kaybetti

Olay Karabük'ün Eskipazar ilçesi Hamzalar-Kabarmut grup yolunda meydana geldi. 26 yaşındaki Mehmet Eren Yılmaz'ın kullandığı hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Araçta bulunan Mehmet Eren Yılmaz (26) ile araçta bulunan M.S.(30) ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı olan 2 kişiyi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Sürücü Mehmet Eren Yılmaz doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Hayati tehlikesi devam eden M.S.'nin ise Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakımında tedavisi sürüyor. Mehmet Eren Yılmaz'ın Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde polis memuru olduğu öğrenildi. Kaza hakkında soruşturma başlatıldı.

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Polis memuru trafik kazasında hayatını kaybetti
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