Polis uygulamasından kaçtı bisikletçiyi öldürdü

İstanbul Kadıköy'de yürek yakan cinayet gibi bir trafik kazası yaşandı. Bir grup bisiklet tutkunu, her gün yaptıkları gibi saat 05.30'da Bostancı'da buluştu. Grup üyeleri, diğer arkadaşlarını beklerken, siyah bir otomobil, bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Doğanay Güzelgün'e (51) çarptı. Güzelgün savrulurken kullandığı bisiklet ikiye bölündü.Evli ve iki çocuk babası Güzelgün olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Temel Ünlü ise yaya olarak kaçarak izini kaybettirdi. Kısa bir süre sonra ise M.C.Ç. isimli kişi olay yerine gelerek aracı kendisinin kullandığını söyleyip suçu üslenmek istedi. Ancak bisikletçiler kaçan sürücüyü gördüklerini söyleyince polis, gelen kişiyi ve kaza sonrası araçta bulunan kadını gözaltına aldı.Ünlü'nün, sahil yolunda uygulama yapan trafik polislerinden kaçtığı sırada kaza yaptığı öğrenildi. Araçta 1.2 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. İki şüphelinin gözaltında tutulduğu karakol önünde toplanan bisikletliler yaşanan kazaya isyan etti. Bisiklet Federasyonu İstanbul İl Temsilcisi Gazi Bilir, yıllardır sporcu arkadaşlarıyla her sabah bisiklet sürmeye çıktıklarını, Bağdat Caddesi'nde hızlı araç kullanma sorununun önlenemediğini belirterek "Kaza yapan kişi kaçıyor ve yarım saat sonra bir başkası geliyor. Bugün bir aileye ateş düştü" dedi.