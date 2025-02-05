Polis yakalamasaydı gençleri zehirleyeceklerdi

Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerini uyuşturucu ile mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor. Ekipler, dün akşam şüpheli şahıs ve araçlar üzerinde yapılan denetimde Tugay Kavşağında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Araç içerisinde ve araç içerisinde bulunun 22 yaşındaki Y.İ.Ç, 28 yaşındaki O.Ö. ve 38 yaşındaki Ö.Ö.'nün üzerinde satışa hazır halde fişeklenmiş 21 fişek halinde 140 gram bonzai ele geçirildi. Uyuşturucu maddelere el konulurken, 3 şüpheli gözaltına alındı. Polisin başlattığı tahkikat sürüyor.