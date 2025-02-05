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Giriş Tarihi: 5.2.2025 12:13 Son Güncelleme: 5.2.2025 12:23

Polis yakalamasaydı gençleri zehirleyeceklerdi

Çerkezköy’de polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde satışa hazır halde narkotik madde ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alındı.

Fırat KESKİNKILIÇ Fırat KESKİNKILIÇ
Polis yakalamasaydı gençleri zehirleyeceklerdi

Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerini uyuşturucu ile mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor. Ekipler, dün akşam şüpheli şahıs ve araçlar üzerinde yapılan denetimde Tugay Kavşağında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Araç içerisinde ve araç içerisinde bulunun 22 yaşındaki Y.İ.Ç, 28 yaşındaki O.Ö. ve 38 yaşındaki Ö.Ö.'nün üzerinde satışa hazır halde fişeklenmiş 21 fişek halinde 140 gram bonzai ele geçirildi. Uyuşturucu maddelere el konulurken, 3 şüpheli gözaltına alındı. Polisin başlattığı tahkikat sürüyor.

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Polis yakalamasaydı gençleri zehirleyeceklerdi
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