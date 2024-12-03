Polise bıçak çeken şahıs bacağından vurularak yakalandı

Şirinevler D-100 Karayolunda Küçükçekmece istikametinde öğle saatlerinde, olay meydana geldi. Şirinevler Meydanı'nda polis ekipleri durumundan şüphelendiği kişiyi durdurup kimlik kontrolü yapmak istedi. İsminin Evren Cebeci olduğu öğrenilen şüpheli yaya olarak olay yerinden kaçtı ardından da D-100 Karayoluna girdi.

BACAĞINDAN VURULDU

Polis ekiplerinin kovaladığı Cebeci poşetinde bulunan torpilleri karayoluna attı .Bıçak çeken şüpheli polis ekipleri tarafından bacağından vuruldu. Polis ekipleri şüpheliyi kontrol altına aldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ise, ilk müdahalesinin ardından şüpheliyi hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri şüphelinin karayoluna attığı poşetin çevresine güvenlik şeridi çekerken bomba imha uzmanı ekipler ise, poşette inceleme yaptı. İncelemelerde patlayıcı maddeye rastlanmadı.Olay nedeniyle D-100 Karayolu Küçükçekmece istikametinde 2 şerit trafiğe kapandı; uzun araç kuyrukları oluştu.