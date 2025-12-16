Haberler Yaşam Haberleri Polisi görünce uyuşturucu dolu poşeti balkondan aşağıya attılar: 6 kişi tutuklandı
Polisi görünce uyuşturucu dolu poşeti balkondan aşağıya attılar: 6 kişi tutuklandı

Bahçelievler’de bir adrese düzenlenen operasyonda, şüpheli bir kişi içerisinde uyuşturucu bulunan iki poşeti balkondan aşağı attı. Poşetlerde yapılan incelemede 296,5 gram uyuşturucu madde ile 2 adet hassas terazi ele geçirildi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Bahçelievler'de yabancı uyruklu kişilerin bir ikameti uyuşturucu ticareti amacıyla kullandığı belirlendi. Bunun üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 14 Kasım günü tespit edilen adrese operasyon düzenledi. Polis ekiplerinin ikamete geldiği sırada, şüphelilerden birinin balkondan iki adet büyük beyaz poşeti sokağa attığı görüldü.

296 GRAM UYUŞTURUCU ÇIKTI

Ekipler tarafından ele geçirilen poşetlerde yapılan aramada, 185 adet küçük boy şeffaf kilitli poşetlere paketlenmiş halde toplam 296,5 gram uyuşturucu madde ile 2 adet hassas terazi bulundu.

6 KİŞİ TUTUKLANDI

Adrese yönelik operasyonda tamamı yabancı uyruklu olan F.G., M.A.K., M.N., A.H., M.S.M. ve S.P. isimli 6 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılık işlemlerinin ardından hakim karşısına çıkarılan 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

