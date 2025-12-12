Haberler Yaşam Haberleri Polisin şehit edildiği olayda 5 tutuklama
İSTANBUL Çekmeköy'de özel harekat polisi Emre Albayrak'ın şehit edilmesine ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı. 8 Aralık'ta yaşanan olayda operasyon gerçekleştiren polise ateş açılmış 27 yaşındaki özel harekat polisi Emre Albayrak şehit olmuştu. Polis ekiplerince açılan ateş sonucu ölen zanlı Ramazan A'nın eşi, annesi, babası Cemal A, kardeşi Çetin A. gözaltına alınmıştı. İfadesi alınan 5 şüpheli, "6136 sayılı kanuna muhalefet" ve "görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
