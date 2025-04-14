Polisten kaçan uyuşturucu şüphelisi vurularak yakalandı

Olay saat 13.00 sıralarında Alibey Mahallesi Çağlar Sokak'ta meydana geldi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda kimlikleri belirlenen U.A. ve V.Y. isimli şüpheliler takibe alındı.

Kendilerini takip eden polisleri fark eden şüpheliler kaçmaya çalıştı. Kovalamaca sırasında ellerindeki bir poşeti yol kenarına fırlatan ve cep telefonlarını kırmaya çalışan şüpheliler, polisin uyarılarına kulak asmayarak kaçmaya devam etti. Bu esnada U.A. isimli şüpheli, elini beline atarak silah çıkaracak gibi hareketlerde bulunması üzerine polis ekipleri tarafından vurularak etkisiz hale getirildi. Diğer şüpheli V.Y. ise kısa süreli kovalamacanın ardından yakalandı. Şüpheli U.A. olay yerine çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılırken, V.Y. ise gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Yapılan sorgulamada iki şüphelinin de başta 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçundan olmak üzere bir çok suçtan sabıka kaydı olduğu belirlendi. Şüphelilerin kaçarken attığı poşetin içinden de uyuşturucu madde çıktığı öğrenildi.