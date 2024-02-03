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Giriş Tarihi: 3.2.2024 17:29 Son Güncelleme: 3.2.2024 19:35

Polisten kaçarken açılan ateş sonucu hayatını kaybetti

İstanbul Arnavutköy’de polis ekipleri şüphe üzerine seyir halindeki 2 araca dur ihtarında bulundu. İhtara uymadan kaçan otomobildekiler bir süre sonra araçları bırakıp yaya olarak kaçmaya başladı. Polisin kovalamasıyla şüpheliler yakalandı. Şüphelilerden Ahmet E. polis memurunun silahını almaya çalıştığı sırada açılan ateşle yaralandı. Hastaneye kaldırılan Ahmet E. kurtarılamadı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Polisten kaçarken açılan ateş sonucu hayatını kaybetti
Olay, akşam saat 22.50 sıralarında Nenehatun Mahallesi, Azimli Sokak'ta meydana geldi. Polis ekipleri şüphe üzerine iki araca dur ihtarında bulundu. Şüpheliler Ahmet E. (26) ve Y.Ö (29) ihtara uymayarak kaçtı. Bir süre sonra araçları bırakıp yaya kaçmaya devam eden şüpheliler kovalamaca sonucu yakalandı. Şüphelilerden Ahmet E. gözaltına alındığı sırada polis memurunu silahını almaya çalıştı. Bu sırada yaşanan arbede de açılan ateşle Ahmet E. yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılan Ahmet E. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Araçlarda yapılan aramada 200 gram uyuşturucu madde,1 adet ruhsatsız tabanca bulundu. Şüpheli Y.Ö. gözaltına alınırken, görevli polis memurları S.E. ve E.K hakkın adli işlem başlatıldı.
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Polisten kaçarken açılan ateş sonucu hayatını kaybetti
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