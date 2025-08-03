Polisten kaçarken kaza yaptılar! Araçtan 9 kaçak göçmen ve 2 organizatör çıktı

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ile Devriye Ekipleri tarafından yürütülen ortak çalışmada, İstanbul'dan çalıntı olarak geldiği belirlenen ve sürücülüğünü S.A.'nın yaptığı otomobilde kaçak göçmen taşındığı tespit edildi.

Ekipler, söz konusu aracı dün gece saatlerinde İstanbul Caddesi üzerinde durdurmak istedi. Ancak sürücü S.A., polisin ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Kaçış sırasında ters yöne giren araç, otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, polis tarafından durduruldu. Araçtan inip yaya olarak kaçmaya çalışan sürücü S.A., kısa sürede ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada, S.A. ile birlikte organizatör olduğu değerlendirilen A.E. gözaltına alınırken, yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 9 kaçak göçmen yakalandı. Kazada diğer araçta bulunan 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.