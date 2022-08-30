Poşe Yumurta tarifi: MasterChef Poşe Yumurta Nasıl Yapılır?

"Poşe Yumurta tarifi" Masterchef son bölümde yapılması sonrasında gündeme gelerek MasterChef Poşe Yumurta Nasıl Yapılır? şeklindeki soru üzerinden araştırılmaya başlandı.
POŞE YUMURTA TARİFİ
KIZARMIŞ POŞE İÇİN MALZEMELER:
5 adet yumurta ( sayısı size kalmış )
Biraz un
1 adet yumurta
Biraz galeta unu
ve tuz
Kaynatmak ve soğutmak için su ve 1 tatlı kaşığı sirke
Kızartmak için 50 gr tereyağı
POŞE YUMURTA NASIL YAPILIR?
Yumurtaları iyice yıkayın kırmadan kaynayan suda 10 saniye bekletin.
Daha sonra kaynayan suya biraz tuz ekleyip iyice karıştırın bu karıştırma işlemi yumurtaların şekil alması için çok önemli bu yüzden kaynayan suyu bir tarafa doğru hızlıca karıştırın ve tam ortasına doğru bir yumurtayı kırın 3 dakika kaynatıp sudan sizerek çıkartın, soğuk suya koyun ve peçetenin üzerine alın.
Yumurtları Önce una bulayın, sonra yumurtaya en en son galeta ununa bulayıp tereyağında kızartın ve servis yapın.