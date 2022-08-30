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Giriş Tarihi: 30.8.2022 01:37 Son Güncelleme: 30.8.2022 01:37

Poşe Yumurta tarifi: MasterChef Poşe Yumurta Nasıl Yapılır?

MasterChef Türkiye’de kaptanlık düellosunda poşe yumurta yapılması istendi. Ekranlarda yapılışını seyredenler ise detayları öğrenmek isteyerek Poşe Yumurta Nasıl Yapılır? sorusuna cevap aramaya başladı. Merak konusu olan Poşe Yumurta Nasıl Yapılır? sorusu cevabı ve tüm detaylar.

Poşe Yumurta tarifi: MasterChef Poşe Yumurta Nasıl Yapılır?

"Poşe Yumurta tarifi" Masterchef son bölümde yapılması sonrasında gündeme gelerek MasterChef Poşe Yumurta Nasıl Yapılır? şeklindeki soru üzerinden araştırılmaya başlandı.

POŞE YUMURTA TARİFİ

KIZARMIŞ POŞE İÇİN MALZEMELER:

  • 5 adet yumurta ( sayısı size kalmış )
  • Biraz un
  • 1 adet yumurta
  • Biraz galeta unu
  • ve tuz
  • Kaynatmak ve soğutmak için su ve 1 tatlı kaşığı sirke
  • Kızartmak için 50 gr tereyağı

POŞE YUMURTA NASIL YAPILIR?

  1. Yumurtaları iyice yıkayın kırmadan kaynayan suda 10 saniye bekletin.
  2. Daha sonra kaynayan suya biraz tuz ekleyip iyice karıştırın bu karıştırma işlemi yumurtaların şekil alması için çok önemli bu yüzden kaynayan suyu bir tarafa doğru hızlıca karıştırın ve tam ortasına doğru bir yumurtayı kırın 3 dakika kaynatıp sudan sizerek çıkartın, soğuk suya koyun ve peçetenin üzerine alın.
  3. Yumurtları Önce una bulayın, sonra yumurtaya en en son galeta ununa bulayıp tereyağında kızartın ve servis yapın.

Afiyet Olsun.

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Poşe Yumurta tarifi: MasterChef Poşe Yumurta Nasıl Yapılır?
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