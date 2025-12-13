POTADA DERBİ: Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta,hangi kanalda? Basketbol Süper Lig

Basketbol Süper Ligi'nde zirve yarışının kızıştığı bir dönemde, rakipler Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes karşı karşıya geliyor. Her iki takım da EuroLeague'deki yorucu fikstüre rağmen, ligde kayıp yaşamak istemiyor. Taraftarların nefesini tutarak beklediği dev derbi, Pazar günü heyecana sahne olacak.