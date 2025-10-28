Haberler Yaşam Haberleri POTAYA GİDEN İLK İSİM! MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 27 Ekim MasterChef'te eleme adayları belirlendi
TV8 ekranlarının büyük bir heyecanla takip edilen yarışması MasterChef Türkiye, bu akşam (27 Ekim Pazartesi) haftanın ilk dokunulmazlık oyunuyla izleyici karşısına çıkıyor. Danilo, Somer ve Mehmet Şef'in jüri koltuğunda oturduğu gecede, kıyasıya mücadele sonunda dokunulmazlığı kazanan takım belli olacak ve haftanın ilk eleme adayı potaya gönderilecek. MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? sorularının yanıtları anbean takip ediliyor.

MasterChef'te yeni bir hafta, yeni bir takım oyunu ve eleme gerilimi başlıyor. Kaptanlık oyununun ardından belirlenen Mavi ve Kırmızı takımlar, haftanın ilk dokunulmazlık mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Yarışmacılar, şeflerin belirleyeceği konseptte en iyi tabağı çıkararak, eleme potasına girmekten kurtulmanın hesaplarını yapıyor. Peki, TV8 ile MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayları kimler oldu?

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'te bu akşam oynanacak takım dokunulmazlığı oyunu, Mavi ve Kırmızı Takım için büyük önem taşıyor. Şeflerin belirleyeceği ana malzeme ve konsept doğrultusunda takımlar, uyum içinde en başarılı menüyü hazırlamaya çalışıyor.

Dokunulmazlık oyununu kazanan kırmızı takım oldu. MasterChef Türkiye 2025'in bireysel dokunulmazlığını kazanan Çağatay oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye 2025'te günün eleme adayları Barış ve Ayten oldu.

MAVİ TAKIM:

Onur (Kaptan)

Furkan

Çağatay

Özkan

Ayla

Ayten

Murat Can

Barış

KIRMIZI TAKIM:

Mert (Kaptan)

Gizem

Hakan

Sümeyye

Sezer

Eylül

Aslı

Çağlar

