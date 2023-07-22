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Giriş Tarihi: 22.7.2023 06:55 Son Güncelleme: 22.7.2023 07:00

Prof. Arıbaş: ‘Sıcak çarpmaları kalp krizine ve beyin kanamalarına yol açabilir’

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Alpay Arıbaş, kavurucu yaz sıcaklarının özellikle 60 yaş ve üzeri ile çocukları daha çok etkilediğini söyledi. Arıbaş sıcaklık çarpmalarında özellikle kalp krizi ve beyin kanaması gibi durumlarla sıklıkla karşılaşıldığını, hemen müdahale edilmemesi durumunda ölüme varan sonuçların doğabileceğini söyledi.

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Prof. Arıbaş: ‘Sıcak çarpmaları kalp krizine ve beyin kanamalarına yol açabilir’

Türkiye son yılların en sıcak yazlarından birini geçiriyor. Ülke genelinde kavurucu sıcaklar etkili olurken, uzmanlar vatandaşların dikkatli olması konusunda uyarıyor. Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Alpay Arıbaş, sıcaklık çarpmalarının herkeste görülebildiğini en çok ise 60 yaş ve üzeri ile çocukları etkilediğini söyledi. Arıbaş, "Sıcaklık çarpmaları insan hayatını ciddi derecede tehlikeye sokabiliyor. Aşırı sıcağa maruz kalan kişilerde beyne pıhtı atması, beyin kanaması, şuur kaybı, kalp krizi gibi sonuçlarla karşılaşabiliyoruz. Hemen müdahale edilmemesi durumunda ölüme dahi varabilen sonuçlarla karşılanabilir. Böbrek fonksiyonlarının bozulmasına neden olabilir. Sıcaklık çarpmalarında tansiyon düşmesi durumu olur. Ancak yaşlı hastalarda bu tam tersi olarak yüksek tansiyona neden olabiliyor. Buda beyin kanamasına neden olabilir. Kalpte öldürücü ritim bozukluklarına neden olabilir. Buna bağlı olarakta ani kalp krizlerine bağlı ölümler yaşanabilir. Toplar damarlarda pıhtı oluşmasına mehil verebilir. Damarlarda tıkanmaya neden olup, ölümlere neden olabilir. Farklı bir toplar damarda tıkanma olursa o organın zarar görmesine neden olabilir" dedi.

'BAZI İLAÇLAR SICAKLIK ÇARPMASINA YATKINLIĞA YOL AÇIYOR'
Prof. Dr. Alpay Arıbaş, bazı ilaçlarla ilgili de uyarılarda bulundu. Arıbaş, "Çocuklar ve 60 yaş üzeri kişiler, obez ve diyabetik kişiler, kalp yetmezliği, koroner hastalıkları olan kişiler risk altındalar. Bu kişiler ölümcül riskler daha fazladır. Kalp yetmezliği ve hiber tansiyon hastaları idrar söktürücü ilaçlar kullanabiliyor. İdrar söktürücü ilaçlar vücuttaki kan volümünü daha da azaltır. Buda sıcak çarpmasına yatkınlığa yol açar, bu kişileri korumasız hale getirir. Bu kişiler yaz dönemlerinde bu tür ilaçları çok gerekmiyorsa ilacın dozunu azaltabilirler" diye konuştu. Prof. Dr. Arıbaş, yapılması gerekenlerle ilgili de şunları kaydetti: "Bol bol su tüketilmeli. Günlük 2 veya 2,5 litre tüketilmeli. Şekerli veya kafeinli içecekler tarzında değil de, ayran gibi şekersiz sıvılar veya saf su tüketimi önemli. 11.00- 16.00 sıraları arasında mümkün olduğunca dışarı çıkılmamalı. Çıkılıyorsa bile şapka, güneş kremi, güneş gözlüğü kullanılmalı. Açık renkli ve bol kıyafetler tercih edilmeli. Çocuklar eğer dışarı çıkacaksa onlar için gölge yerlerde aktiviteler düzenlenmeli."

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Prof. Arıbaş: ‘Sıcak çarpmaları kalp krizine ve beyin kanamalarına yol açabilir’
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