Prof. Dr. Ömer Özkan: ‘Çığır açıcı bir çalışma’

Türkiye'de ilk çift kol, ilk yüz ve dünyada ilk rahim nakliyle doğuma imza atan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, ABD'de domuzdan insana kalp naklini SABAH'a değerlendirdi.
Doğru yapılan deneysel kısmın mükemmel olduğunu belirten Prof. Dr. Özkan, "Çığır açıcı çalışma. Bu çalışma, bilimsel çalışma açısından birçok basamağı atlanıp klinik düzeye geçilmiş bir çalışma gibi gözüküyor. Bir çalışma, su anki bilimsel bulgularla deneysel olarak klinik düzeye sokacak. Bilimsel olarak bir ok şeyi hızlandıracak.
Nakil beklide başarılı olacak. Bundan sonra hastanın yaşayacağı sorunları göreceğiz. Gelecekte zaten sadece hayvanlardan nakil değil, organın üretimi de yapılacak" dedi.
BAŞARILI OLURSA DÜNYADA YENİ BİR YOL AÇAR
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Bayezid ise bu tür nakillerde en büyük korku, doku ve genetik uyumsuzluk olduğunu söyleyerek, "Uyumsuzluk varsa saatler içinde damarlarda pırtı oluşur. Hastayı kaybederiz. Hayvandan insana ilk kalp nakli, 1964'te bir şempanzeden insana yapıldı.
Hasta hemen kaybedildi. Domuzun avantajı kalbinin insana boyut olarak en yakın kap olması. Bir de çabuk çoğalıyor. Bu nakilin sonuçları henüz belli değil. Bu tür nakillerde en büyük korkularından biri de enfeksiyon. Hayvandan geçen virüslerin insanı hasta edeceği ve ret olayı nedeni ile yıllardır yapılamıyordu.
Cerrahi işlemden çok anatomiği önemli. Ret olayı nasıl olacak. Hasta, 'hem de birilerine faydam olur' diye gönüllü olmuş. Başarılı olursa dünyada yeni bir yol açar" diye konuştu.