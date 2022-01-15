Prof. Dr. Ömer Özkan: ‘Çığır açıcı bir çalışma’





Hasta hemen kaybedildi. Domuzun avantajı kalbinin insana boyut olarak en yakın kap olması. Bir de çabuk çoğalıyor. Bu nakilin sonuçları henüz belli değil. Bu tür nakillerde en büyük korkularından biri de enfeksiyon. Hayvandan geçen virüslerin insanı hasta edeceği ve ret olayı nedeni ile yıllardır yapılamıyordu.